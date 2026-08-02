Megérezte a bajt a terhes anya: 2 éves kisfia lett a még meg nem született babája hőse

Egy terhes anyuka kórházba sietett, miután rájött, hogy a babája nem mozog a méhében. A hátborzongató realizáció egy sürgősségi császármetszéshez vezetett, ami megmentette az életét, de mindez nem történt volna meg 2 éves kisfia nélkül.

Megérezte a bajt a terhes anya, majd 2 éves kisfia igazolta a lehető legrosszabbat. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Megérezte a bajt a terhes anya, majd 2 éves kisfia igazolta a lehető legrosszabbat

A wisconsini, Amanda Braverman-Brohn immár 18 éves oktatási jogvédőként dolgozik, hogy felhívja a szülők figyelmét a magzatmozgások nyomon követésének fontosságára a halvaszületések megelőzése érdekében.

Amikor rájöttem, mekkora szerencsénk volt, ez arra inspirált, hogy segítsek az információk, az oktatás és a tudás terjesztésében, amellyel felvértezhetjük a várandós anyákat

- mondta a 45 éves édesanya, aki szerint nem a szerencsén kellene múlnia annak, hogy egy baba hazakerül-e, hiszen létezik olyan információ, amivel elkerülhető a baj.

Az ötgyermekes anyuka élete 2008-ban változott meg, amikor terhes volt fiával, Prestonnal. A koraszülés veszélye miatt szigorú ágynyugalomra ítélték, ami elmondása szerint normálisnak számít náluk. Azonban egy reggel, a terhesség 37. hetében, úgy érezte valami nincs rendben.

Egyszerűen csak ürességet éreztem odabent.

Később még jobban megijedt, amikor a 2 éves kisfia, Aiden orvost játszott, és a hasán fülelve hallgatta a hangokat. Általában a játék sztetoszkópját a kerekedő pocakjára tette, és büszkén kijelentette, hogy a baba jól van, de ezúttal mást mondott.

Elvégezte a szokásos rutinvizsgálatát, és azt mondta: "A baba nincs jól"

- idézte fel az édesanya.

A halálra rémült kismama azonnal a kórházba sietett, ahol sürgősségi császármetszést hajtottak végre rajta. Mint kiderült, Preston agyvérzést kapott, de szerencsére a születése után az orvosok képesek voltak megmenteni és újraéleszteni őt a műtőben.

Az életmentő felismerés, hogy valami nincs rendben a babájával azon a napon, arra ösztönözte Amandát, hogy felhívja a figyelmet a halvaszületésekre. Először saját államában kezdte meg a munkát, rengeteg emberrel beszélt, még egy szenátorral is. Nemrég megalapította saját nonprofit szervezetét, a Moving Forward Foundationt.

Megtanítani egy leendő szülőt arra, hogyan kövesse nyomon a magzatmozgást, és miért fontos ez, egyáltalán nem invazív dolog. Otthon is meg tudják csinálni. Kiállhatnak magukért. Olyan tudásra tesznek szert, amely felvértezi őket, hogy hallassák a hangjukat és felszólaljanak.

Majdnem két évtizeddel a rémisztő nap után Preston nemrég elballagott a középiskolából, testvéreivel Aiden-nel, Benjamin-nal, Tate-tel és Jovie-val rendkívül szoros kapcsolata van. Sőt, máig emlegeti azt, hogy bátyjának köszönheti az életét - írta a People.