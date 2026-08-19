Hónapokig terhesnek tettette magát a nő, majd ellopott egy babát

A biztonsági kamera felvétele nem volt túl jó minőségű, de egy dolog tisztán látszott: egy nő magabiztosan sétált ki a kórházból, kezében egy hatalmas ajándéktáskával. A táskában azonban nem ajándék lapult, hanem egy újszülött, akit a szülészeti osztályról lopott el. A nő előtte azt hazudta magáról, hogy terhes.

Terhesnek tettette magát, majd elrabolt egy csecsemőt Fotó: pexels

Elhitette a családjával, hogy terhes, aztán újszülöttet rabolt

Eleonor Alejandra Marín Mendoza, akit Alejandraként ismernek, később az egész országban ismertté vált az ügy miatt. Történetét most a Netflix A Child of My Own című dokumentumfilmje dolgozza fel.

Alejandra 17 évesen, 2000-ben ment férjhez Arturóhoz, és nagyon szeretett volna gyermeket. Több egymást követő vetélés azonban teljesen összetörte. A családja közben egyre nagyobb nyomást helyezett rá, egyik rokona pedig még azt is a fejéhez vágta, hogy saját maga tehet a vetélésről.

A harmadik vetélése után, 2009-ben Alejandra úgy döntött, továbbra is úgy él, mintha terhes lenne. Hízott, terhességi tüneteket színlelt, kismamajógára járt, ultrahangfelvételt szerzett, és még babaváró bulit is rendeztek neki. Amikor férje a hasát simogatta, megfeszítette az izmait, hogy valódi terheshasnak tűnjön.

A hazugság hónapokon át működött, miközben Alejandra azt remélte, hogy valaki végre rájön az igazságra. Amikor férje orvoshoz vitte, az orvos ugyan nem talált szívhangot a Dopplerrel, egy másik eszközzel mégis úgy vélte, hallja a magzat szívverését.

Alejandra végül azt mondta férjének, hogy császármetszésre megy a kórházba. Ott egy szülés után lábadozó nő újszülöttjét magához vette, egy ajándéktáskába rejtette, majd hazavitte.

A csecsemőt azonban néhány órán belül megtalálták, Alejandrát pedig letartóztatták. 13 év és négy hónap börtönbüntetést kapott gyermekrablás miatt. Férjét, Arturót, akit szintén megvádoltak, később felmentették.

A dokumentumfilm készítője szerint Alejandra pszichózissal küzdhetett, és csak a börtönben kapott pszichológiai segítséget. A rendező nem mentegetni akarja a bűncselekményt, hanem azt próbálja bemutatni, milyen súlyos következményekkel járhat a családi és társadalmi nyomás.