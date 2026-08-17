Terrorizmus gyanúja miatt is vizsgálják a Zára környéki tűzgyújtásokat

A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség (USKOK) is bekapcsolódott az ügy vizsgálatába. A szervezet az Index horvát hírportálnak megerősítette, hogy azt is vizsgálják, vannak-e olyan körülmények, amelyek alapján terrorcselekmény gyanúja merülhet fel.

Terrorizmus gyanúja miatt vizsgálják a Zára környéki tűzgyújtásokat

Fotó: Profimedia

Az USKOK egyelőre nem közölte, milyen információk alapján vetődött fel a terrorizmus lehetősége.

Négy embert vettek őrizetbe a tűzgyújtások miatt

A horvát rendőrség három horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsít azzal, hogy augusztus 14-én és 15-én előre kitervelten, egymással együttműködve tíz helyen szándékosan tüzet okoztak Zára megye térségében.

A gyanúsítottak a rendőrség szerint nyílt lánggal, illetve öngyújtóval meggyújtott éghető anyaggal okozták a tüzeket. A hatóságok szerint ezzel emberek életét és jelentős értékű vagyontárgyakat veszélyeztettek.

A 46, 45 és 42 éves horvát férfit, valamint a 33 éves lengyel nőt szombat este fogták el. A rendőrség azt követően indult a helyszínre, hogy lakossági bejelentés érkezett arról, hogy Benkovac térségében az út mellett tüzet gyújtanak. A négy gyanúsítottat röviddel később egy zárai rendszámú autóban találták meg.

A házkutatások során a 42 éves férfinál egy félautomata puskát és 44 lőszert, míg a 46 éves férfinál egy pisztolyt és több mobiltelefont foglaltak le.

Több nagy tűz pusztított Horvátországban

Horvátországban az elmúlt napokban több jelentős erdő- és bozóttűz is keletkezett. A legsúlyosabb Omis térségében, Lokva Rogoznicánál pusztított: a múlt csütörtök este fellángolt tűz mintegy ezer hektárt érintett, és lakóépületekben, valamint járművekben is károkat okozott.

A tűzben egy ember meghalt, több mint negyvenen megsérültek, és több ezer embert kellett ideiglenesen biztonságos helyre menekíteni.

Pénteken Dugi Otokon is nagy tűz ütött ki, amely lakó- és üdülőépületeket veszélyeztetett. A horvát hatóságok egyelőre nem hozták összefüggésbe ezeket a tüzeket a Zára megyei szándékos tűzgyújtásokkal.