Nem mindegy, hová hízol: döbbenetes kapcsolatot találtak a testzsír eloszlása és az agy öregedése között

Fontosabb lehet a testzsír eloszlása az agy egészsége szempontjából, mint azt korábban gondolták. A Hongkongi Műszaki Egyetem kutatói több mint 18 ezer ember adatait elemezték az Egyesült Királyság Biobank adatbázisából, és a résztvevők testzsír-eloszlását az agyi MRI-vizsgálatok és a kognitív tesztek eredményeivel vetették össze.

A hasi szervek körüli testzsír jelentheti a legnagyobb kockázatot - Illusztráció

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A kutatás különlegessége, hogy a tudósok nem egyszerűen a testsúlyt vagy a testtömegindexet (BMI) vizsgálták, hanem azt, hogy

a zsír pontosan hol helyezkedik el a szervezetben.

A kutatók szerint ez az első nagyszabású vizsgálat, amely ilyen részletesen elemezte a különböző zsírraktárak és az agy szerkezete közötti kapcsolatot.

A hasi szervek körül felhalmozódó testzsír jelentheti a legnagyobb kockázatot

A különböző testtájakon felhalmozódó zsír eltérő módon kapcsolódik az agy változásaihoz – írja a Science Alert. A karokban, lábakban, törzsön és a belső szervek körül található zsír mind más-más agyi területekkel mutatott összefüggést.

A legaggasztóbb kapcsolatot a zsigeri zsír esetében találták: ez a zsírtípus a hasi szervek körül rakódik le, és a kutatás szerint szoros összefüggést mutatott az agy fehérállományának károsodásával. A fehérállomány az idegsejtek közötti kommunikációban játszik fontos szerepet.

A fehérállomány károsodása kapcsolatba hozható olyan folyamatokkal, amelyek növelhetik a kognitív hanyatlás és bizonyos agyi betegségek kockázatát.

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Gyulladás állhat a háttérben

A kutatók szerint a kapcsolat egyik lehetséges magyarázata az lehet, hogy a zsigeri zsír alacsony szintű, tartós gyulladást idézhet elő a szervezetben. Ez a gyulladás hatással lehet az agy működésére is, és hozzájárulhat az úgynevezett ideggyulladásos folyamatokhoz.

A tanulmány szerzői szerint a hasi szervek körül található zsír több gyulladást elősegítő anyagot termelhet, míg a karokon, lábakon és a törzsön található zsír esetében alacsonyabb ilyen aktivitást figyeltek meg.

A szakemberek hangsúlyozták, hogy a vizsgálat egyelőre csak összefüggéseket mutatott ki, és nem bizonyítja közvetlenül, hogy a zsír elhelyezkedése önmagában okozza az agy gyorsabb öregedését.

További kutatásokra van szükség a háttérben álló biológiai folyamatok pontos megértéséhez. A kutatók szerint ugyanakkor a célzott életmódbeli változtatások új lehetőséget jelenthetnek az idegrendszeri betegségek megelőzésében.