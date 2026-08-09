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halálos áldozat

Kilencre nőtt a halottak száma a thaiföldi iskolai mészárlásban

4 órája
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Már kilenc halálos áldozata van a thaiföldi iskolai lövöldözésnek, miután belehalt sérüléseibe egy 12 éves kislány. A támadásban több mint 30 ember megsérült.
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halálos áldozatépületiskola

Kilenc emberre emelkedett a thaiföldi iskolai lövöldözés halálos áldozatainak száma, miután szombaton a rendőrség közölte, hogy belehalt sérüléseibe egy 12 éves kislány is.

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Újabb áldozata van a thaiföldi iskolai lövöldözésnek. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Már kilenc halálos áldozata van a thaiföldi iskolai lövöldözésnek

A lány a pénteki támadásban sérült meg súlyosan, és kórházban kezelték. A Plai Bang rendőrkapitányság közlése szerint azonban az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.

A tragédia pénteken történt a Bangkoktól északnyugatra található Debsirin Nonthaburi iskolában. A hatóságok szerint egy 14 éves fiú először a nagyszüleire lőtt, majd az iskolában több emberre is rátámadt, végül pedig önmagával is végzett.

A lövöldözésben több mint 30 ember megsérült. Szombat este még 14 sérültet ápoltak kórházban, közülük heten válságos állapotban voltak.

A rendőrség továbbra is vizsgálja a történteket, és újabb szemtanúkat hallgat ki. A nyomozók a feltételezett elkövető szüleit is kikérdezik.

A hatóságok szerint a 14 éves fiú legalább 26 lövést adott le. A fegyver a nagyapja tulajdonában volt, a fiúnál pedig további 34 lőszert is találtak.

A támadás után a fiú még az iskola épületében maradt. A belügyminisztérium állandó titkára, Arsit Sampantharat a PPTV-nek azt mondta, hogy a támadás hírének érkezése után a diákokat lezárták az épületben, a zárlatot azonban körülbelül fél óra múlva feloldották.

A helyszínről készült felvételeken az látható, ahogy a diákok menekülnek az iskolából. Többen csak zoknit viseltek a lábukon, amikor kimenekítették őket az épületből.

 

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