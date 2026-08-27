Tovább nőtt az eltűnt magyarok száma a súlyos természeti katasztrófa után Tibetnél

Ahogy az Origo is beszámolt róla, súlyos természeti katasztrófa történt augusztus 26-án a Kínai Népköztársaság Tibeti Autonóm Területe és Nepál közötti határtérségben. A történteknek magyar érintettjei is vannak. A Guardian beszámolója szerint több mint 1500 embert keresnek, a halálos áldozatok száma már 165.
A Külügyminisztérium tájékoztatása szerint jelenleg három magyar állampolgárról tudnak, akiknek holléte egyelőre ismeretlen.
A magyar nagykövetség az illetékes tibeti külügyi hivatallal, az utazásszervezővel, valamint az uniós és schengeni partnerképviseletekkel is folyamatosan egyeztet annak érdekében, hogy információt szerezzen az eltűnt magyarokról.
A közlés szerint amint az érintettek helyzetéről további érdemi és megerősített információ áll rendelkezésre, haladéktalanul tájékoztatást adnak.