Tovább nőtt az eltűnt magyarok száma a súlyos természeti katasztrófa után Tibetnél

Ahogy az Origo is beszámolt róla, súlyos természeti katasztrófa történt augusztus 26-án a Kínai Népköztársaság Tibeti Autonóm Területe és Nepál közötti határtérségben. A történteknek magyar érintettjei is vannak. A Guardian beszámolója szerint több mint 1500 embert keresnek, a halálos áldozatok száma már 165.

Óriási a pusztítás mértéke a nepáli-tibeti határon, ahol hatalmas árvíz söpört végig. Legalább százhatvanan meghaltak, és a mentőalakulatok még mindig versenyt futnak az idővel

Fotó: AFP

A Külügyminisztérium tájékoztatása szerint jelenleg három magyar állampolgárról tudnak, akiknek holléte egyelőre ismeretlen.

A magyar nagykövetség az illetékes tibeti külügyi hivatallal, az utazásszervezővel, valamint az uniós és schengeni partnerképviseletekkel is folyamatosan egyeztet annak érdekében, hogy információt szerezzen az eltűnt magyarokról.

A közlés szerint amint az érintettek helyzetéről további érdemi és megerősített információ áll rendelkezésre, haladéktalanul tájékoztatást adnak.