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Nepál

Tovább nőtt az eltűnt magyarok száma a súlyos természeti katasztrófa után Tibetnél

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Három magyar állampolgár holléte ismeretlen a tibeti–nepáli határtérségben történt súlyos természeti katasztrófa után. A magyar nagykövetség folyamatosan egyeztet a tibeti és nepáli hatóságokkal és az utazásszervezővel az érintettek felkutatása érdekében.
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Nepáleltűnt személyKülügyminisztérium

Ahogy az Origo is beszámolt róla, súlyos természeti katasztrófa történt augusztus 26-án a Kínai Népköztársaság Tibeti Autonóm Területe és Nepál közötti határtérségben. A történteknek magyar érintettjei is vannak. A Guardian beszámolója szerint több mint 1500 embert keresnek, a halálos áldozatok száma már 165.

A flood-damaged section of a highway in Nuwakot, Central Nepal, following the outburst of a glacial lake in Tibet on August 26, 2026. (Photo by Subaas Shrestha/NurPhoto) (Photo by Subaas Shrestha / NurPhoto via AFP)
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Fotó: AFP

A Külügyminisztérium tájékoztatása szerint jelenleg három magyar állampolgárról tudnak, akiknek holléte egyelőre ismeretlen.

A magyar nagykövetség az illetékes tibeti külügyi hivatallal, az utazásszervezővel, valamint az uniós és schengeni partnerképviseletekkel is folyamatosan egyeztet annak érdekében, hogy információt szerezzen az eltűnt magyarokról.

A közlés szerint amint az érintettek helyzetéről további érdemi és megerősített információ áll rendelkezésre, haladéktalanul tájékoztatást adnak.

 

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