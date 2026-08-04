Fejénél ragadta meg az alvó nőt a tigris, majd 300 méteren át vonszolta

A harmincas éveiben járó Sugni Bai Dhurve egy kunyhóban élt Madhya Pradesh Balaghat kerületében, a Parrapur Baigatola nevű faluban. Vasárnap hajnali fél 2 körül támadott rá a tigris, miközben aludt.

A tigris besétált az ajtó nélküli kunyhóba, majd megragadta a nőt - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Az állat belépett az ajtó nélküli kunyhóba, odasétált az alvó nőhöz és megragadta a fejét, majd magával vonszolta.

A család segélykiáltásait meghallva a helyiek fáklyákkal siettek a helyszínre, és üldözni kezdték a tigirst.

Az állat körülbelül 300 méteren át vonszolta a nőt, mielőtt elengedte, majd befutott az erdőbe.

A súlyos fejsérüléseket szenvedett nőt egy baihari kórházba vittek, de az életét már nem tudták megmenteni.

A rendőrség baleseti haláleset miatt indított eljárást, és további vizsgálatot folytat – írja az NDTV.

Többször láttak ár tigriseket a környéken

A faluban az elmúlt hónapokban számos esetben láttak tigriseket és leopárdokat bemerészkedni az emberek lakóhelyeire.

Az erdészeti hivatal közölte, hogy fokozza a járőrözést, és arra kérte a lakosokat, hogy éjszakára tartsák zárva házaik ajtaját, kerüljék az erdőbe való belépést, és ne hagyják felügyelet nélkül a gyermekeket és az időseket.

Szökött tigrist lőtt le a rendőrség – súlyosan megsérült egy férfi

Súlyos incidens történt Németországban, amikor egy elszökött nagymacska megtámadta gondozóját egy Lipcse közelében működő magánlétesítményben. A tigris később kiszabadult a kifutóból, ezért a rendőrség fegyveres egységeket küldött a helyszínre.