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40 perces késés után durván elesett a híres amerikai énekes – videó

28 perce
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Tim McGraw nagyot esett csütörtök este egy cincinnati koncerten, miután csaknem háromnegyed órás késéssel lépett színpadra. A híres amerikai country énekes a „I Like It, I Love It” című dala közben veszítette el az egyensúlyát.
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énekestim mcgrawkoncert

Tim McGraw koncertje a Riverbend Music Centerben már rosszul indult: a fellépés a tervezettnél mintegy 40 perccel később kezdődött. A műsor közepén aztán az 59 éves countryénekes cowboycsizmája beleakadt a színpad burkolatába, ő pedig hátrafelé zuhant – írta meg a Page Six.

NASHVILLE, TENNESSEE - JUNE 06: EDITORIAL USE ONLY. Tim McGraw performs on stage during day three of the 2026 CMA Fest at Nissan Stadium on June 06, 2026 in Nashville, Tennessee. Jason Kempin/Getty Images/AFP (Photo by Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Tim Mcgraw Fotó: JASON KEMPIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tim McGraw elesett koncert alatt, később viccet csinált belőle

Az esés látványos volt, McGraw a karjaival próbált egyensúlyozni, majd a földre érkezett. Néhány pillanattal később azonban mosolyogva felállt, és a mikrofont végig a kezében tartva folytatta az éneklést.

Az énekes másnap az Instagramon maga is megosztotta az esésről készült videót. Bejegyzésében azzal viccelődött, hogy Cincinnati ugyan jó lábbal indította a hétvégéjét, ő viszont nem tudott sokáig a sajátján maradni.

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