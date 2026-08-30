40 perces késés után durván elesett a híres amerikai énekes – videó

Tim McGraw koncertje a Riverbend Music Centerben már rosszul indult: a fellépés a tervezettnél mintegy 40 perccel később kezdődött. A műsor közepén aztán az 59 éves countryénekes cowboycsizmája beleakadt a színpad burkolatába, ő pedig hátrafelé zuhant – írta meg a Page Six.

Tim Mcgraw Fotó: JASON KEMPIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tim McGraw elesett koncert alatt, később viccet csinált belőle

Az esés látványos volt, McGraw a karjaival próbált egyensúlyozni, majd a földre érkezett. Néhány pillanattal később azonban mosolyogva felállt, és a mikrofont végig a kezében tartva folytatta az éneklést.

Az énekes másnap az Instagramon maga is megosztotta az esésről készült videót. Bejegyzésében azzal viccelődött, hogy Cincinnati ugyan jó lábbal indította a hétvégéjét, ő viszont nem tudott sokáig a sajátján maradni.