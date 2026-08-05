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tinédzser lány

Arra riadt fel, hogy valaki lehúzza róla a takarót – idegen férfi volt egy tinilány ágyában

35 perce
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Azt hitte, csak álmában mozdult meg, majd egy idegent pillantott meg az ágyában. A 18 éves tinédzser lányt június 4-én hajnalban philadelphiai otthonában támadta meg és bántalmazta szexuálisan egy betörő.
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tinédzser lányszexuális támadásbetörőEgyesült Államok

Egy 18 éves lány hajnali öt óra körül arra ébredt philadelphiai otthonában, hogy valaki lassan lehúzza róla a takarót. Először azt hitte, álmában mozdult meg, majd azt érezte, hogy egy idegen bemászott mellé az ágyba, és illetlenül megérinti. Amikor résnyire kinyitotta a szemét, egy férfit látott az ágy végén – számolt be a döbbenetes esetről a Daily Mail.

Egy betörő bemászott egy tinédzser lány ágyába Philadelphiában, majd szexuálisan hozzányúlt. Elmenekült és lopott is, a rendőrség körözi.
Egy betörő bemászott egy tinédzser lány ágyába Philadelphiában, majd szexuálisan hozzányúlt. Elmenekült és lopott is, a rendőrség körözi (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Bemászott egy tinédzser lány ágyába a betörő

A támadó észrevette, hogy a lány felébredt, ezért rávetette magát, és megpróbálta befogni a száját. A fiatal azonban még fel tudott sikoltani, miközben védekezett. Az édesanyja meghallotta a zajt, felugrott, majd látta, amint a férfi felszalad a lépcsőn, és a hátsó ajtón át elmenekül.

A rendőrség a 26 éves Lee Johnsont gyanúsítja azzal, hogy június 4-én betört a Kensington negyedben található lakásba, szexuálisan bántalmazta a lányt, majd telefonokat és egy kézitáskát is elvitt.

A család szerint a férfi ismerhet valakit a lakókomplexumban, ezért tudhatta, hogyan juthat be észrevétlenül. Az anya elmondta, hogy az eset óta együtt alszanak, és egyikük sem érzi magát biztonságban otthon.

A férfi továbbra is szökésben van. Súlyos szexuális visszaélés, betörés és jogellenes fogva tartás miatt körözik, a nyomozók szerint pedig más pennsylvaniai támadásokhoz is köze lehet.

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Szokatlan jelenetek fogadták egy bécsi szupermarket dolgozóit a hajnali órákban. A betörő nemcsak feltörte az üzlet bejáratát, hanem az ott elfogyasztott alkohol után a boltban aludt el, ahol végül a rendőrök találtak rá.

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