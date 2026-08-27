Tini gyerekek találtak rá elhunyt szüleikre a pezsgőfürdő mellett

Sokkoló ügy rázta meg Spanyolországot, miután gyermekeik találtak rá arra az ír házaspárra, akik spanyolországi bérelt ingatlanjukban, a pezsgőfürdő mellett feküdtek holtan. A helyi hatóságok azonnal nyomozást indítottak, a tragikus eset augusztus 26-án, Cullerrán történ. Az elhunyt szülők 45 és 50 éves voltak, gyermekeik meg még tinik. Az ügyben a gyilkossági osztály nyomoz, habár a helyszínen nem találtak erőszakra utaló látható jeleket.

Tini gyermekeik találtak rá az elhunyt szülőkre. Fotó: magnific.com

Ugyan a nyomozók szúrt sebekhez hasonló sérüléseket fedeztek fel a holttesteken, a hírek szerint ezek azonban akár droghasználat következtében is keletkezhettek. Az ügyben az ír külügyminisztérium szerdán azt közölte, hogy a sajtóban megjelent hírek nyomán „tudomással bír az ügyről, és konzuli segítséget nyújt az érintett ír állampolgár ügyében”.

A szóvivő hozzátette:

Mint minden konzuli ügyben, a minisztérium az egyes esetek részleteiről nem nyilatkozik.

Tini gyermekeik találtak rá az elhunyt szülőkre

Az áldozatok gyermekeit a tragédia után egy cullerai szállodába vitték, ahol rokonaikkal találkoznak majd. A házaspár holttestét ez idő alatt a valenciai Igazságügyi Orvostani Intézetbe szállították boncolásra.

A mintegy 25 ezer lakosú Cullera Spanyolország hivatalos turisztikai honlapján nyári üdülőhelyként szerepel, amely egy gondozott óvárossal, valamint a legmodernebb létesítményekkel és szabadidős fejlesztésekkel várja a napsütés és a tenger szerelmeseit - írja a People.