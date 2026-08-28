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tiramisu világbajnokság

130 embert várnak a Tiramisu-világbajnokságra, ahol egész nap kóstolhatnak – de van egy feltétel

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A világ minden tájáról várják a jelentkezőket a Tiramisu-világbajnokság közönségzsűrijébe. A munka elsőre álomszerűnek tűnik, ám van egy apró bökkenő: aki jelentkezik, annak előbb bizonyítania kell.
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tiramisu világbajnokságtiramisuversenyzők

Nem mindennapi feladat vár a tiramisu szerelmeseire: 130 amatőr kóstolót keresnek a 2026-os Tiramisu-világbajnokság közönségzsűrijébe. A kiválasztottak októberben, az olaszországi Trevisóban kóstolhatják és pontozhatják a versenyzők desszertjeit, de előbb bizonyítaniuk kell, hogy értenek is hozzá – olvasható a Dexerto oldalán. 

Tiramisu
Tiramisu-világbajnokság: 130 szerencsés dönthet a legjobbakról
Fotó: PIERRE HUSSENOT / AFP

Nem csak az számít, ki szereti a tiramisut

A világ bármely pontjáról lehet jelentkezni, az online megmérettetés szeptember 12-én 10 órakor indul. A jelentkezőknek 15 kérdésre kell válaszolniuk a tiramisu történetéről, kultúrájáról, a verseny szabályairól és Trevisóról.

Aki átmegy a rostán, október 9-én és 10-én valóban zsűritagként ülhet asztalhoz, és hagyományos, valamint hagyományos és különleges tiramisukat is kóstolhat.

Competitors take part in the first Tiramisu World Cup competition on November 4, 2017 in Treviso. (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)
Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

 A szervezők szerint a versenyzők az évek során egyre könnyebb, kevésbé zsíros receptekkel próbálkoznak, egy dolog azonban továbbra is alapelv: bármilyen újító is a recept, a végeredménynek tiramisunak kell lennie.

A tizedik évfordulóját ünneplő világbajnokság október 9. és 11. között zajlik Trevisóban, ahol egy 10 kilométeres futóversenyt is rendeznek. 

A célba érő ezer futót pedig – alighanem minden eddiginél motiválóbb módon – annyi tiramisu várja, amennyit csak meg tudnak enni.

 

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