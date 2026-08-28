130 embert várnak a Tiramisu-világbajnokságra, ahol egész nap kóstolhatnak – de van egy feltétel

Nem mindennapi feladat vár a tiramisu szerelmeseire: 130 amatőr kóstolót keresnek a 2026-os Tiramisu-világbajnokság közönségzsűrijébe. A kiválasztottak októberben, az olaszországi Trevisóban kóstolhatják és pontozhatják a versenyzők desszertjeit, de előbb bizonyítaniuk kell, hogy értenek is hozzá – olvasható a Dexerto oldalán.

Tiramisu-világbajnokság: 130 szerencsés dönthet a legjobbakról

Fotó: PIERRE HUSSENOT / AFP

Nem csak az számít, ki szereti a tiramisut

A világ bármely pontjáról lehet jelentkezni, az online megmérettetés szeptember 12-én 10 órakor indul. A jelentkezőknek 15 kérdésre kell válaszolniuk a tiramisu történetéről, kultúrájáról, a verseny szabályairól és Trevisóról.

Aki átmegy a rostán, október 9-én és 10-én valóban zsűritagként ülhet asztalhoz, és hagyományos, valamint hagyományos és különleges tiramisukat is kóstolhat.

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

A szervezők szerint a versenyzők az évek során egyre könnyebb, kevésbé zsíros receptekkel próbálkoznak, egy dolog azonban továbbra is alapelv: bármilyen újító is a recept, a végeredménynek tiramisunak kell lennie.

A tizedik évfordulóját ünneplő világbajnokság október 9. és 11. között zajlik Trevisóban, ahol egy 10 kilométeres futóversenyt is rendeznek.

A célba érő ezer futót pedig – alighanem minden eddiginél motiválóbb módon – annyi tiramisu várja, amennyit csak meg tudnak enni.