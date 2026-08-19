Rejtélyes villanások egy amerikai katonai bázis közelében – titkos fegyverkísérletre gyanakodnak

Felmerült, hogy egy titkos fegyverkísérlet állhat a háttérben, miután rejtélyes villanásokat rögzítettek az Edwards légitámaszpont közelében. Az amerikai katonai bázis az Egyesült Államok légierejének egyik fontos tesztközpontja, ahol repülőgépeket és fegyverrendszereket is vizsgálnak.

Titkos fegyverkísérlet állhat a Mojave-sivatagban látott rejtélyes villanások mögött. Az amerikai légitámaszpont egyelőre nem adott magyarázatot ( illusztráció, A képen egy F–22 Raptor vadászgép látható repülés közben a kaliforniai Edwards légitámaszpont felett. A repülőgép a 411. Repülési Tesztszázadhoz tartozik, a felvétel pedig 2018-ban készült) Forrás: By Christopher Higgins, Lockheed Martin - https://media.defense.gov/2020/Aug/24/2002483824/-1/-1/0/180329-F-ZZ999-1001.JPG, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=126907038

Titkos fegyverkísérletek egy amerikai katonai bázison?

Rejtélyes villanásokat rögzítettek a Mojave-sivatagban, az Edwards amerikai légitámaszpont közelében. A felvételeken több erős fénykitörés látható, amelyek nappal is bevilágították a katonai bázis környékét. A jelenséget az ALERTCalifornia egyik nyilvános kamerája rögzítette a hétvégén.

Hivatalos magyarázat egyelőre nincs. Az interneten felmerült a lehetősége annak, hogy titkos fegyverkísérlet vagy más katonai teszt állhat a háttérben, de ezt semmilyen hivatalos közlés nem erősítette meg. Többen fegyvertesztre vagy titkos repülőgép mozgatására gyanakodnak.

Mások szerint jóval egyszerűbb magyarázat is lehet a jelenségre. Az Edwards légitámaszpont mellett hatalmas napelempark működik, amelynek üvegfelülete bizonyos szögekben erős, rövid ideig tartó fényvisszaverődést okozhat. A közel kétmillió napelemből álló létesítmény ezért szintén szóba került a villanások lehetséges forrásaként.

A Daily Mail megkereste az Edwards légitámaszpontot, de hivatalos magyarázat egyelőre nem érkezett. Így továbbra sem tudni, mi okozta a rejtélyes villanásokat.

Feloldották a szigorúan titkos CIA-aktát; hajmeresztő, mivel kísérleteztek

Az amerikai hírszerzés 1983-ban készített egy különös jelentést, amelyet csak évtizedekkel később oldottak fel a titkosítás alól. A hidegháborús kémkedési kísérletek részeként vizsgálták az úgynevezett Gateway-élmény működését. A dokumentum azt kutatta, hogy egy módosult emberi elmeállapot képes lehet-e túllépni a tér és az idő korlátain.