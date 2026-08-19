Rejtélyes villanások egy amerikai katonai bázis közelében – titkos fegyverkísérletre gyanakodnak

Felmerült, hogy egy titkos fegyverkísérlet állhat a háttérben, miután rejtélyes villanásokat rögzítettek az Edwards légitámaszpont közelében. Az amerikai katonai bázis az Egyesült Államok légierejének egyik fontos tesztközpontja, ahol repülőgépeket és fegyverrendszereket is vizsgálnak.
Titkos fegyverkísérletek egy amerikai katonai bázison?
Rejtélyes villanásokat rögzítettek a Mojave-sivatagban, az Edwards amerikai légitámaszpont közelében. A felvételeken több erős fénykitörés látható, amelyek nappal is bevilágították a katonai bázis környékét. A jelenséget az ALERTCalifornia egyik nyilvános kamerája rögzítette a hétvégén.
Hivatalos magyarázat egyelőre nincs. Az interneten felmerült a lehetősége annak, hogy titkos fegyverkísérlet vagy más katonai teszt állhat a háttérben, de ezt semmilyen hivatalos közlés nem erősítette meg. Többen fegyvertesztre vagy titkos repülőgép mozgatására gyanakodnak.
Mások szerint jóval egyszerűbb magyarázat is lehet a jelenségre. Az Edwards légitámaszpont mellett hatalmas napelempark működik, amelynek üvegfelülete bizonyos szögekben erős, rövid ideig tartó fényvisszaverődést okozhat. A közel kétmillió napelemből álló létesítmény ezért szintén szóba került a villanások lehetséges forrásaként.
A Daily Mail megkereste az Edwards légitámaszpontot, de hivatalos magyarázat egyelőre nem érkezett. Így továbbra sem tudni, mi okozta a rejtélyes villanásokat.
Feloldották a szigorúan titkos CIA-aktát; hajmeresztő, mivel kísérleteztek
Az amerikai hírszerzés 1983-ban készített egy különös jelentést, amelyet csak évtizedekkel később oldottak fel a titkosítás alól. A hidegháborús kémkedési kísérletek részeként vizsgálták az úgynevezett Gateway-élmény működését. A dokumentum azt kutatta, hogy egy módosult emberi elmeállapot képes lehet-e túllépni a tér és az idő korlátain.