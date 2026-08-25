Tömegbe hajtott egy autó egy népszerű portugál üdülőhelyen, többen is megsérültek

Lövések dördültek el egy népszerű portugál üdülővárosban, miután tömegbe hajtott egy sofőr autójával az egyik utcában. A jelentések szerint 12 ember sérült meg az incidens során.

Tömegbe hajtott autójával egy sofőr a népszerű portugál üdülőhelyen. (Képünk illusztráció) Fotó: magnific.com

Tömegbe hajtott autójával egy sofőr a népszerű portugál üdülőhelyen

Ma hajnalban egy jármű gyalogosokat gázolt el Albufeirában, az Oura szórakozónegyedben található Rua Francisco Sá Carneiro utcában. A riasztás augusztus 25-én körülbelül 3 óra 13 perckor érkezett az Algarvei Szubregionális Sürgősségi és Polgári Védelmi Parancsnokság közleménye szerint.

Az áldozatok között tíz, 18 és 22 év közötti fiatal, valamint a GNR (portugál csendőrség) két tagja van.

Mindannyian könnyebb sérüléseket szenvedtek, kivéve egy fiatal férfit, akinek az állapota továbbra is súlyos

A sérültek közül tíz portugál, a másik kettő pedig lengyel és spanyol állampolgár

- mondta egy helyi rendőrfőnök.

A gyanúsított, egy 35 éves férfi a feltételezések szerint Albufeirában nyaralt, és az utcán parkolt az autójával.

A katonai rendőrség megállásra felszólító parancsával szemben a sofőr ellenszegült, és tolatni kezdett

- magyarázta közleményében a GNR.

A gyanúsított a hatóság két megállásra felszólító parancsának is ellenszegült, majd a gyalogosoknak és a hatóságoknak hajtott, több embert elgázolva. A megriadt nyaralók és helyiek figyelmeztetése érdekében a GNR tisztjei több figyelmeztető lövést is leadtak. Menekülés közben a gyanúsított összeütközött egy másik autóval, majd gyalog próbált megszökni, de a rendőrök feltartóztatták és letartóztatták.

A GNR közlése szerint a gyanúsított véralkoholszintje 1,29 g/l volt.

Ez jóval meghaladja a Portugáliában megengedett vezetési határértéket, mivel az 1,2 g/l feletti véralkoholszint már bűncselekménynek minősül. Ez akár egy évig terjedő börtönbüntetést is vonhat maga után.

A sérülteket az Albufeirai Tűzoltóság, az INEM (Portugál Országos Mentőszolgálat) és a Vöröskereszt munkatársai látták el, majd a farói és a portimãói kórházakba, valamint az Albufeirai Alapszintű Sürgősségi Ellátóba szállították - írta az Express.