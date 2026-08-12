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koszovó

Tömegsírokat tárnak fel Koszovóban – évtizedes rejtély oldódhat meg

2 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Közel három évtized után újabb családok kaphatnak választ arra, mi történt a koszovói háborúban eltűnt hozzátartozóikkal. Koszovó északi részén egy újonnan talált tömegsír feltárását kezdték meg, ahol a véres etnikai konfliktus áldozatainak maradványai lehetnek.
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koszovótömegsíráldozatháborúemberi maradvány

Egy tömegsír közelében talált emberi maradványok miatt indult újabb ásatás Koszovó északi részén. A hatóságok azt vizsgálják, hogy a sírban lehetnek-e azok az értelmiségiek, akik még az 1998–99-es koszovói háború idején tűntek el – írja az ABC News.

Újabb tömegsír feltárása kezdődött Koszovóban. A koszovói háborúban mintegy 13 ezren haltak meg, 1600 embert pedig ma is eltűntként tartanak nyilván.,Members of the Kosovo Security Force lower the coffins of Bali Gashi, Fadil Elezi and Masar Dushi, whom remains were recently recovered from a mass grave, during a funeral ceremony near the town of Klina on February 27, 2026. For over a week, forensic teams have been exhuming remains at the Perzhina site in southern Kosovo, the latest in hundreds of mass graves uncovered since the country's 1998-1999 war with Serbia ended. The conflict between independence-seeking ethnic Albanian guerrillas and Serbian forces killed around 13,000 people and left 4,000 missing. (Photo by AFP)
A koszovói háborúban mintegy 13 ezren haltak meg, 1600 embert pedig ma is eltűntként tartanak nyilván (A képen a Koszovói Biztonsági Erők tagjai három, tömegsírból előkerült áldozat koporsóját eresztik le egy temetési szertartáson Klina közelében, 2026-ban)Fotó: STRINGER / AFP

Újabb tömegsírokat tárnak fel Koszovóban

Újabb tömegsíroknál kezdődtek ásatások Koszovó északi részén, miután emberi maradványokat találtak Kalluder e Vogel falu közelében. A hatóságok azt vizsgálják, hogy a sírokban lehetnek-e annak a 23 értelmiséginek a maradványai, akik 1999 áprilisában tűntek el.

A koszovói háború 1998 és 1999 között zajlott, és mintegy 13 ezer ember halálát követelte. A konfliktus után körülbelül 1600 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A Humanitarian Law Center adatai alapján közülük nagyjából 1200 albán, mintegy 400 szerb, valamint több tucat roma.

A most vizsgált tömegsír különösen azért fontos, mert a helyszín közelében látták utoljára az eltűnt értelmiségieket. Koszovó miniszterelnöke, Albin Kurti közölte, a hatóságok szerint az áldozatok akár ehhez a csoporthoz is tartozhatnak.

Háborús bűncselekmények miatt is nyomoznak

A koszovói rendőrség a múlt hónapban két szerb férfit is letartóztatott a tömegsírokkal összefüggő háborús bűncselekmények gyanújával. Mindketten őrizetben vannak.

Koszovó 2008-ban kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, Belgrád azonban ezt a mai napig nem ismeri el. A két fél 2023-ban megállapodott az eltűntek sorsának tisztázásáról, ám azóta kölcsönösen azzal vádolják egymást, hogy akadályozzák az együttműködést. 

A mostani ásatások újabb esélyt adhatnak arra, hogy több család közel három évtized után választ kapjon arra, mi történt eltűnt hozzátartozójával.

Korábban is találtak már tömegsírokat Koszovóban

Nem most először találnak a koszovói háború áldozataihoz köthető tömegsírt a térségben. 2020-ban egy dél-szerbiai ólom- és cinkbányában bukkantak emberi maradványokra, a koszovói határ közelében fekvő Raska mellett. Akkor mintegy 15–17 ember maradványait sejthették a föld alatt, a helyszínen ruhák és csontok kerültek elő. A lelőhely alig 15 kilométerre volt a korábban feltárt rudnicai tömegsírtól.

A koszovói háború (rövid) története

A szerbek és a koszovói albánok közötti feszültség az 1990-es évek végére fegyveres konfliktussá vált. A koszovói háború 1998-ban kezdődött, amikor a Koszovói Felszabadítási Hadsereg gerillaháborút indított a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság erői ellen.

A szerb vezetés válaszul katonai fellépésbe kezdett, miközben albánok tömegei kényszerültek elhagyni otthonukat. A nemzetközi közösség attól tartott, hogy etnikai tisztogatás történhet, ezért végül fegyveres beavatkozás mellett döntött. A konfliktusban mintegy 13 ezer ember vesztette életét, többségük koszovói albán volt.

A háborút követően a jugoszláv erők kivonultak Koszovóból, a Koszovói Felszabadítási Hadseregnek pedig le kellett tennie a fegyvert. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i határozata után Koszovó nemzetközi igazgatás alá került, miközben jogilag továbbra is Jugoszlávia része maradt. Koszovó később, 2008-ban kiáltotta ki függetlenségét.

 

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