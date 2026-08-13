Videón a tömegverekedés: baltákkal és kalapácsokkal esett egymásnak két család Németországban

Egy születésnapi buli után robbant ki a tömegverekedés két nagycsalád között a németországi Dürenben. A rendőrség szerint kalapácsokat, baltákat és baseballütőket is használtak, miközben a földre került embereket tovább ütötték és rúgták – írja a Bild. A tömeg

Tömegverekedés tört ki Dürenben két család között. Mintegy húsz ember csapott össze az utcán, nyolcan megsérültek, az esetről videó is készült. (illusztráció)Fotó: ULI DECK / DPA

Fegyverekkel estek egymásnak az utcán

A vasárnap esti összecsapásban a rendőrség szerint 15–20 ember vett részt. A környéken élők felvételeket készítettek a brutális jelenetekről, amelyeken az utcai verekedés egy része is látható. Nyolcan megsérültek, közülük ketten súlyosan. Hat embert kórházba szállítottak, de később valamennyien hazatérhettek – írta meg a Welt.

Egy születésnapi buli után mérgesedett el a vita

A konfliktus előzménye egy szombati születésnapi ünnepség lehetett. A szomszédok a hangos zene miatt panaszkodtak, majd másnap találkozót beszéltek meg a helyzet tisztázására.

A megbeszélés azonban erőszakba torkollott. Egy 25 éves nő szerint a másik csoport tagjai többek között baltákkal, késekkel, kalapácsokkal és baseballütőkkel támadtak rájuk.

A rendőrség két férfit őrizetbe vett, őket később szabadon engedték. A hatóságok szerint a két család között korábban nem volt ismert, tartós konfliktus – számolt be a WDR.de.

Több videó is készült a tömegverekedésről