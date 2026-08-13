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tömegverekedés

Videón a tömegverekedés: baltákkal és kalapácsokkal esett egymásnak két család Németországban

44 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Brutális utcai összecsapás tört ki Németországban, ahol mintegy húsz ember esett egymásnak különböző fegyverekkel. A tömegverekedés Dürenben történt, nyolcan megsérültek, az erőszakról pedig videó is készült.
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tömegverekedésnémetországbanszületésnapi bulicsaládrendőrség

Egy születésnapi buli után robbant ki a tömegverekedés két nagycsalád között a németországi Dürenben. A rendőrség szerint kalapácsokat, baltákat és baseballütőket is használtak, miközben a földre került embereket tovább ütötték és rúgták – írja a Bild. A tömeg

Tömegverekedés tört ki Dürenben két család között. Mintegy húsz ember csapott össze az utcán, nyolcan megsérültek, az esetről videó is készült.
Tömegverekedés tört ki Dürenben két család között. Mintegy húsz ember csapott össze az utcán, nyolcan megsérültek, az esetről videó is készült. (illusztráció)Fotó: ULI DECK / DPA

Fegyverekkel estek egymásnak az utcán

A vasárnap esti összecsapásban a rendőrség szerint 15–20 ember vett részt. A környéken élők felvételeket készítettek a brutális jelenetekről, amelyeken az utcai verekedés egy része is látható. Nyolcan megsérültek, közülük ketten súlyosan. Hat embert kórházba szállítottak, de később valamennyien hazatérhettek – írta meg a Welt.

Egy születésnapi buli után mérgesedett el a vita

A konfliktus előzménye egy szombati születésnapi ünnepség lehetett. A szomszédok a hangos zene miatt panaszkodtak, majd másnap találkozót beszéltek meg a helyzet tisztázására.

A megbeszélés azonban erőszakba torkollott. Egy 25 éves nő szerint a másik csoport tagjai többek között baltákkal, késekkel, kalapácsokkal és baseballütőkkel támadtak rájuk.

A rendőrség két férfit őrizetbe vett, őket később szabadon engedték. A hatóságok szerint a két család között korábban nem volt ismert, tartós konfliktus – számolt be a WDR.de.

Több videó is készült a tömegverekedésről

Elszabadult a pokol az óvodában, egymásnak estek a szülők – videón a tömegverekedés

 

 

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