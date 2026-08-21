Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
tornádó

Tornádó csapott le a strandolókra, letépte a kabinok tetejét – videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hatalmas forgószél söpört végig Long Island partvidékén, és komoly károkat okozott egy tengerparti üdülőhelyen. A legijesztőbb pillanatokat videóra is vették.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tornádótetőlong island

Döbbenetes időjárási jelenség csapott le csütörtök este Long Island partvidékére: A tenger felett kialakult forgószél a szárazföldet elérve tornádóvá alakult, majd végigsöpört egy tengerparti strandon. A víztölcsér kabinokat rongált meg, tetőket tépett le, a törmeléket pedig szétszórta a parton – adta hírül a New York Post

tornádó
Pillanatok alatt változott rémálommá egy nyugodt csütörtök este Long Islanden: tornádó csapott le egy tengerparti klubra, tetőket tépett le és bútorokat sodort magával.
Fotó: Tommy Daynjer / Shutterstock

Egy pillanat alatt elszabadult a káosz

A Nassau megyei East Atlantic Beachen készült felvételeken látható, ahogy a hatalmas forgószél a part közelében kialakul, majd fokozatosan a szárazföld felé halad. 

A tornádó több épületben is kárt tett, a Sun and Surf Beach Club egyik kabinjának tetejét pedig teljesen leszakította.

A 28 éves Matthew Stark kilenc családtagjával együtt éppen az egyik fakabinban húzta meg magát a szakadó eső elől, amikor lecsapott a forgószél.

Ahogy becsuktam az ajtót, hallottuk és éreztük a hatalmas széllökést. Egy pillanat alatt letépte a tetőt, majd a törmelék és a gerendák ránk zuhantak

 – idézte fel a férfi, aki korábban soha nem tapasztalt ehhez foghatót.

Szükségállapotot hirdettek

A pusztítás ellenére Stark és családtagjai szinte sértetlenül megúszták a történteket. A férfi csak egy kisebb karcolással és egy enyhe fejsérüléssel úszta meg a tornádót.

Nassau megye szükségállapotot hirdetett, miközben a hatóságok átvizsgálták a megrongálódott kabinokat, hogy megbizonyosodjanak arról, senki sem rekedt a romok alatt. 

A meteorológiai szolgálat szerint egyelőre még vizsgálják a károkat, ezért csak ezt követően tudják hivatalosan megállapítani, hogy valóban tornádó érte-e el a szárazföldet.

A heves esőzés közben komoly közlekedési fennakadásokat is okozott Long Islanden: több autó elakadt az elárasztott utakon, egy nőt pedig egy vízzel körülvett járműből kellett kimenteni.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!