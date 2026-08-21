Tornádó csapott le a strandolókra, letépte a kabinok tetejét – videó

Döbbenetes időjárási jelenség csapott le csütörtök este Long Island partvidékére: A tenger felett kialakult forgószél a szárazföldet elérve tornádóvá alakult, majd végigsöpört egy tengerparti strandon. A víztölcsér kabinokat rongált meg, tetőket tépett le, a törmeléket pedig szétszórta a parton – adta hírül a New York Post.

Pillanatok alatt változott rémálommá egy nyugodt csütörtök este Long Islanden: tornádó csapott le egy tengerparti klubra, tetőket tépett le és bútorokat sodort magával.

Fotó: Tommy Daynjer / Shutterstock

Egy pillanat alatt elszabadult a káosz

A Nassau megyei East Atlantic Beachen készült felvételeken látható, ahogy a hatalmas forgószél a part közelében kialakul, majd fokozatosan a szárazföld felé halad.

A tornádó több épületben is kárt tett, a Sun and Surf Beach Club egyik kabinjának tetejét pedig teljesen leszakította.

A 28 éves Matthew Stark kilenc családtagjával együtt éppen az egyik fakabinban húzta meg magát a szakadó eső elől, amikor lecsapott a forgószél.

Ahogy becsuktam az ajtót, hallottuk és éreztük a hatalmas széllökést. Egy pillanat alatt letépte a tetőt, majd a törmelék és a gerendák ránk zuhantak

– idézte fel a férfi, aki korábban soha nem tapasztalt ehhez foghatót.

Szükségállapotot hirdettek

A pusztítás ellenére Stark és családtagjai szinte sértetlenül megúszták a történteket. A férfi csak egy kisebb karcolással és egy enyhe fejsérüléssel úszta meg a tornádót.

Nassau megye szükségállapotot hirdetett, miközben a hatóságok átvizsgálták a megrongálódott kabinokat, hogy megbizonyosodjanak arról, senki sem rekedt a romok alatt.

A meteorológiai szolgálat szerint egyelőre még vizsgálják a károkat, ezért csak ezt követően tudják hivatalosan megállapítani, hogy valóban tornádó érte-e el a szárazföldet.

A heves esőzés közben komoly közlekedési fennakadásokat is okozott Long Islanden: több autó elakadt az elárasztott utakon, egy nőt pedig egy vízzel körülvett járműből kellett kimenteni.