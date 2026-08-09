Pizzára várt egy férfi, amikor egy tornádó váratlanul felszippantotta

A tornádók rendkívül váratlanul tudnak lecsapni, és percek alatt hatalmas pusztítást okozhatnak. Jól tükrözi ezt egy férfi története, akit 2019-ben felszippantott egy forgószél, miközben pizzára várt.

Egy EF3-as kategóriájú tornádó közepén találta magát egy férfi. (Képünk illusztráció) Fotó: Shuttersock

Egy EF3-as kategóriájú tornádó közepén találta magát egy férfi

2019-én sok ember rémálma vált egy férfi kijózanító valóságává, miközben a Little Caesar pizzériában várt a pizzájára a Dallas Cowboy és a Philadelphia Eagle mérkőzés félidejében. Chris Tuveng az üzletben állt, amikor egy tornádó váratlanul lecsapott. Elmondása szerint, mikor kinézett az ablakon csupán por- és törmelékfelhőket látott.

Azok a dolgok kirántottak az épületből, ki az ajtón, és a törmelék folyamatosan zúdult rám. Bármi, ami épp a levegőben repült, egyszerűen tonnaszámra repkedett a törmelék

- nyilatkozta akkoriban a férfi.

Felmerülhet a kérdés, hogyan menekült meg Chris, a válasz azonban egyszerű: minden erejét összeszedve egy oszlopba kapaszkodott, és így állt ellen a hatalmas szívóerőnek.

Bent voltam a tornádó közepében. Csak arra tudtam gondolni, hogy "Hát, haver, lehet, hogy ennyi volt."

A szél egy ponton letépte a férfit az oszlopról és egy parkoló autónak dobta.

Megpróbáltam megkapaszkodni a motorháztetőben, de nem volt rajta fogás. Végül a földön kötöttem ki, és a bal első kerék felnijébe kapaszkodtam, amíg el nem múlt az egész. Síri csend lett, és minden sötétségbe borult, mert elment az áram. Az emberek sikoltoztak, és mindenfelé megszólaltak az autóriasztók. Olyan volt, mint egy háborús övezet.

Chris elmondása szerint, amilyen gyorsan jött a tornádó, olyan gyorsan múlt el. Később megtudta, hogy egy EF3-as kategóriájú forgószéllel volt dolga, amelynek szélsebessége akár a 225 km/h-t is elérheti.

Az aljánál 1190 méter széles volt... Ez 13 futballpálya

- mondta a férfi, aki néhány súlyos vágással, horzsolással és zúzódással sétált el a helyszínről.

Elmondása szerint olyan volt, mintha a testét összenyomták volna, és teljesen tehetetlen volt.

A hátam, a fejem és az alsó lábszáram kapta a legjobban az ütést. A mai napig törmelék van benne. A nagy részét kiszedték, de nem az összeset.

Chris szerint túlélése maga a csoda, és ritka az olyan ember, aki hasonló katasztrófát ennyivel megúszott - írta az Unilad.