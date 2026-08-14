Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tájékoztatást adott a külügyminisztérium a horvát tűz magyar sérültjeiről

Fontos

Ruszin-Szendi Romulusz tételesen felsorolta, milyen kérdéseket vár a sajtótól

törökországi nyaralás

Vérfürdő lett a törökországi nyaralásból, két gyereket sebesítettek meg a szilánkok

15 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Vérző sérülésekkel ért véget egy brit család pihenése egy ötcsillagos török szállodában. A törökországi nyaralás alatt egy gőzfürdő üvegajtaja robbant szét, a szilánkok pedig két gyereket is megsebesítettek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
törökországi nyaraláshotelbritcsaládgyerek

A brit család 2022-ben a marmarisi Green Nature Diamond Hotelben szállt meg a brit Jet2Holidays utazásszervezőn keresztül. A törökországi nyaralás utolsó előtti napján történt baleset után a család végül kártérítést kapott.

Egy törökországi nyaralás alatt szétrobbant egy gőzfürdő üvegajtaja, két gyerek megsérült. A család végül kártérítést kapott.
Egy törökországi nyaralás alatt szétrobbant egy gőzfürdő üvegajtaja, két gyerek megsérült. A család végül kártérítést kapott (illusztráció) Forrás: Pexels

Szilánkok robbantak szét a törökországi nyaraláson, két gyerek sérült meg

A gőzfürdő ajtajának üvegtáblája hirtelen darabokra tört. Az akkor 11 és 16 éves fiúkat a szétrepülő szilánkok a lábukon, lábszárukon és karjukon is megsebesítették.

Apjuk „vérfürdőként” írta le a jelenetet. Elmondása szerint idősebb fia sántítva, véres lábakkal rohant vissza a hotelszobába. A helyszínen egy orvos ellátta a gyerekeket, a család azonban hiányolta a szálloda vezetésének segítségét és a megfelelő tájékoztatást.

Kártérítést fizetnek a családnak

A történtek után a család négy évig nem ment szervezett nyaralásra, a gyerekek pedig azóta is tartanak az üvegajtóktól. A biztonsági kamera felvételeit látó jogi képviselő szerint a testvérek szerencsésen elkerülték a súlyosabb sérüléseket.

A brit Jet2Holidays, amely szervezett külföldi utazásokat és szállásokat kínál ügyfeleinek, kezdetben tagadta felelősségét. Később azonban megállapodott a családdal, és 7000 font (3 millió forint)  kártérítés kifizetését vállalta a baleset miatt – írja a The Independent.

Beszakadt a padló vacsora közben – 150 embert kellet evakuálni

Áprilisban pánik tört ki egy mallorcai hotelben, amikor vacsora közben hirtelen megadta magát a padló egy része. A beszakadt padló miatt több mint 150 embert kellett kimenekíteni, és sérültek is voltak a spanyol üdülőhelyen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!