Vérfürdő lett a törökországi nyaralásból, két gyereket sebesítettek meg a szilánkok

A brit család 2022-ben a marmarisi Green Nature Diamond Hotelben szállt meg a brit Jet2Holidays utazásszervezőn keresztül. A törökországi nyaralás utolsó előtti napján történt baleset után a család végül kártérítést kapott.

Egy törökországi nyaralás alatt szétrobbant egy gőzfürdő üvegajtaja, két gyerek megsérült. A család végül kártérítést kapott (illusztráció) Forrás: Pexels

Szilánkok robbantak szét a törökországi nyaraláson, két gyerek sérült meg

A gőzfürdő ajtajának üvegtáblája hirtelen darabokra tört. Az akkor 11 és 16 éves fiúkat a szétrepülő szilánkok a lábukon, lábszárukon és karjukon is megsebesítették.

Apjuk „vérfürdőként” írta le a jelenetet. Elmondása szerint idősebb fia sántítva, véres lábakkal rohant vissza a hotelszobába. A helyszínen egy orvos ellátta a gyerekeket, a család azonban hiányolta a szálloda vezetésének segítségét és a megfelelő tájékoztatást.

Kártérítést fizetnek a családnak

A történtek után a család négy évig nem ment szervezett nyaralásra, a gyerekek pedig azóta is tartanak az üvegajtóktól. A biztonsági kamera felvételeit látó jogi képviselő szerint a testvérek szerencsésen elkerülték a súlyosabb sérüléseket.

A brit Jet2Holidays, amely szervezett külföldi utazásokat és szállásokat kínál ügyfeleinek, kezdetben tagadta felelősségét. Később azonban megállapodott a családdal, és 7000 font (3 millió forint) kártérítés kifizetését vállalta a baleset miatt – írja a The Independent.

Beszakadt a padló vacsora közben – 150 embert kellet evakuálni

Áprilisban pánik tört ki egy mallorcai hotelben, amikor vacsora közben hirtelen megadta magát a padló egy része. A beszakadt padló miatt több mint 150 embert kellett kimenekíteni, és sérültek is voltak a spanyol üdülőhelyen.