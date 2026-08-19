Itt a vége: megszűnik az egyik legnépszerűbb torrentoldal

Váratlan bejelentéssel fogadta a felhasználókat az internet egyik legnépszerűbb kalóz streaming oldala, a Cineby, amely augusztus 26-án végleg bezár. Az oldalt korábban Hollywood hírhedt kalózportálként jellemezte, és több országban is bírósági végzéssel blokkolták.

Megszűnik az egyik legnépszerűbb torrentoldal / Fotó: KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS / Pexels (Képünk illusztráció)

Megszűnik az egyik legnépszerűbb torrentoldal

A Cineby a múlt hónapban több mint 160 millió látogatottságával az egyik legnépszerűbb kalóz streaming oldal volt az interneten. A streamingplatform azonban már régóta tüske volt Hollywood szemében, az Amerikai Mozgókép Szövetség (MPA) pedig a tavaly őszi beadványában hírhedt kalózoldalként tüntette fel.

Ezek a gyorsan bővülő kategóriába tartozó, mindent egy helyen kínáló kalózoldalak az IPTV-szolgáltatásokhoz hasonló tartalmat kínálnak, de előfizetés vagy dedikált eszközök nélkül is hozzáférhetőek

- írta az MPA.

A Cineby a látogatóit jelenleg egy olyan bejelentéssel fogadja, amelyben azt közlik, az oldal néhány napon belül végleg leáll.

A Cineby és minden kapcsolódó szolgáltatás augusztus 26-án megszűnik. Jól működött, de eljött az ideje a leállásnak

– jelentették be, hozzátéve, hogy minden szervert leállítanak és az összes felhasználói fiókot törlik.

Az üzemeltetők a döntést nem indokolták, de valószínű, hogy a fokozódó hatósági nyomás játszott ebben szerepet - írja a TorrentFreak, hozzátéve, az, hogy az üzemeltetők valóban bezárják az oldalt és kiszállnak az üzletből, az még kérdéses. A múltban ugyanis előfordult már, hogy hasonló oldalak egyszerűen átnevezték magukat, ezzel rázva le magukról a jogi nyomást.

Cineby chiude: il sito di streaming pirata ha deciso di sparire https://t.co/3IfmyvpEAZ

In un angolo della homepage di Cineby è comparso un messaggio che avvisa della sua imminente chiusura, come si legge nello screenshot più avanti. È fissata tra meno di una decina di giorni,… pic.twitter.com/lBPmzvPnmp — Eventi e News (@eventixnews) August 17, 2026



