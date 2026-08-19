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Itt a vége: megszűnik az egyik legnépszerűbb torrentoldal

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Augusztus 26-án bezárja kapuit a Cineby, az internet egyik legnagyobb kalóz streaming oldala. A torrentoldal már régóta tüske volt Hollywood szemében és több országban is bírósági végzéssel blokkolták.
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streamingmegszűnésTorrentbezár

Váratlan bejelentéssel fogadta a felhasználókat az internet egyik legnépszerűbb kalóz streaming oldala, a Cineby, amely augusztus 26-án végleg bezár. Az oldalt korábban Hollywood hírhedt kalózportálként jellemezte, és több országban is bírósági végzéssel blokkolták.

Megszűnik az egyik legnépszerűbb torrentoldal / Fotó: KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS /  Pexels (Képünk illusztráció) 

Megszűnik az egyik legnépszerűbb torrentoldal

A Cineby a múlt hónapban több mint 160 millió látogatottságával az egyik legnépszerűbb kalóz streaming oldal volt az interneten. A streamingplatform azonban már régóta tüske volt Hollywood szemében, az Amerikai Mozgókép Szövetség (MPA) pedig a tavaly őszi beadványában hírhedt kalózoldalként tüntette fel.

Ezek a gyorsan bővülő kategóriába tartozó, mindent egy helyen kínáló kalózoldalak az IPTV-szolgáltatásokhoz hasonló tartalmat kínálnak, de előfizetés vagy dedikált eszközök nélkül is hozzáférhetőek

- írta az MPA.

A Cineby a látogatóit jelenleg egy olyan bejelentéssel fogadja, amelyben azt közlik, az oldal néhány napon belül végleg leáll.

A Cineby és minden kapcsolódó szolgáltatás augusztus 26-án megszűnik. Jól működött, de eljött az ideje a leállásnak

 – jelentették be, hozzátéve, hogy minden szervert leállítanak és az összes felhasználói fiókot törlik.

Az üzemeltetők a döntést nem indokolták, de valószínű, hogy a fokozódó hatósági nyomás játszott ebben szerepet - írja a TorrentFreak, hozzátéve, az, hogy az üzemeltetők valóban bezárják az oldalt és kiszállnak az üzletből, az még kérdéses. A múltban ugyanis előfordult már, hogy hasonló oldalak egyszerűen átnevezték magukat, ezzel rázva le magukról a jogi nyomást.

 


 

 

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