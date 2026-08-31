Azt hitte tud repülni, 15 emeletet zuhant lakásuk konyhaablakából egy autizmussal élő ötéves

Azt hitte az ötéves kisfiú, hogy képes repülni, ezért ugrott ki a 15. emeleten található lakásuk konyhaablakából. A kis Aaalim Ahmed ügyében a tragédia után azonnal nyomozás indult. Mint kiderült, holttestére édesapja, Makail talált rá nem sokkal reggel hat előtt. Édesanyja, Sahra szerint fia halála teljesen megelőzhető lett vona, ha az önkormányzat segít nekik, miután ők jelezték nekik: az ablakok nem biztonságosak.

Azt hitte az ötéves, hogy tud repülni, tragédia történt. Fotó: Maszol / Pexels.com

Habár Sahra azt állította, otthonuk nem volt biztonságos, a newhami önkormányzat kiküldött ablakmérnök szerint az ablakok, kilincsek és nyitáskorlátozók 2023. decemberében jól működtek. A tragédia 2024. május 16-án történt. A helyettes halottkém, Ian Wade szerint az ablakokat egyszerűen „nem megfelelően használták” miután Aalim autizmussal élt, ezért nem tudta megbízhatóan felmérni saját biztonságát és képességeit.

Így történt a tragédia

Aalim a hajnali órákban felébredt, a konyhába ment, felmászott egy székre, majd az ablakpárkányra. Kinyitotta az ablakot, és abban a hitben, hogy tud repülni, vagy hogy nem eshet baja, kiugrott. Az épület biztonsági kameráinak hangfelvételein még az is hallható volt, ahogy a kisfiú visszaszámolt, majd tragikus módon hangos csattanással földet ért.

A rendőrség szerint a felvételek alapján Aalim saját akaratából, harmadik személy közreműködése nélkül ugrott ki.

A család szerint az ablakok hibás nyitáskorlátozókkal rendelkeztek. Az egyik szakember ugyanakkor azt mondta, hogy 2023 decemberében mindent rendben talált, és később kulccsal zárható korlátozókat rendelt, amelyeket 2024 januárjában szereltek fel. Egy másik szakértő a rendőrségi felvételek alapján úgy vélte, az ablak „kettős üzemmódba” kerülhetett, vagyis egyszerre bukott és nyílt, amit elállítódás, nem megfelelő használat vagy erőhatás okozhatott. A videón az is látszott, hogy a nyitáskorlátozó nem minden alkalommal működött megfelelően.

A boncolás szerint Aalim halálát magasból történő zuhanás következtében elszenvedett többszörös sérülések okozták, írja a Metro.