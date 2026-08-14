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baleset

"Tele volt álmokkal és tervekkel" - szívszorító búcsú, 9 éves kisfiú halt meg egy autóbalesetben

59 perce
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Kilencéves kisfiú vesztette életét egy súlyos autóbaleset után az angliai Birminghamben. Kyront még a helyszínen újra kellett éleszteni. Kritikus állapotban szállították kórházba, de napokkal később sajnos belehalt sérüléseibe. Bátyja szerint Kyron egy boldog, szeretetteljes és különleges gyermek tele volt álmokkal és tervekkel.
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balesetgyásztragédia

Tragédia történt, miután életét vesztette egy mindössze kilencéves kisfiú, Kyron. Az iskolás Birminghamben vesztette életét, miután az autó, amelyben utazott összeütközött egy másik személyautóval. Habár a helyszínre azonnal rendőr és mentő sietett, mitöbb még egy szolgálaton kívüli ápoló is a helyszínre rohant, sajnos Kyron olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy több napon át tartó küzdelem ellenére szerdán elhunyt. 

Autóbaleset miatt történt tragédia
Autóbaleset miatt történt tragédia: méltó búcsút vennének a kilencévestől. Fotó: GoFundMe

 

Tragédia történt, teljesen összetört a család

A baleset július 28-án történt. Kyronnak a helyszínen újraélesztésre volt szüksége, ezt követően szállították őt kritikus állapotban kórházba: 

A család a tragikus időszakban magánéletet kér, ezért arra kérünk mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a kívánságukat

 – közölte a rendőrség, azonban Kyron bátyja, Darnel Gittens mégis megható, nyilvánosan közzétett sorokkal búcsúzott szeretett öccsétől, akit egy különleges gyermekként jellemzett:

Kyron olyan boldog, szeretetteljes és különleges kisfiú volt. Imádta a Pokémonokat és a dinoszauruszokat, és mindig tele volt álmokkal és elszántsággal. Annyi mindent szeretett volna elérni az életben, és olyan ember volt, aki valóra akarta váltani az álmait. Bátyjaként nem is kívánhattam volna jobb öccsöt. Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer búcsút kell vennem tőle

 - fogalmazott hozzátéve, adománygyűjtés indított, hogy Kyron megkaphassa azt a szép és méltó temetést, amit megérdemel:

A lehető legszebb búcsút szeretnénk neki adni, és megünnepelni azt a csodálatos kisfiút, aki volt. Kyron, nagyon szeretlek. Mindig az én különleges kisöcsém maradsz, és soha nem feledünk el 

- idézte őt a Mirror.

 

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