Tragédia a pályán: gólt szerzett, majd elhunyt az amerikaifocista

Múlt hét szombaton osztotta meg a William Jewell College, hogy elhunyt az egyetem egyik amerikaifocistája, a húszéves MicahJo Barnett. A főiskola honlapja szerint a harmadéves Barnett üzleti adminisztrációt tanult, mialatt tagja volt az iskola futball csapatának, a William Jewell College Cardinalsnak, és már a középiskolában is futballozott. A tragédia előtt nem sokkal ráadásul a fiatal játékos még gólt szerzett, majd ezután összeesett az oldalvonal mellett a missouri Libertyben.

Tragédia: a pályán vesztette életét a fiatal amerikaifocista / Fotó: David Tomaseti / Unsplash (Képünk illusztráció)

Tragédia: a pályán vesztette életét a fiatal amerikaifocista

Az iskola Barnett halálhírét azután jelentette be, hogy a William Jewell szombati futballmérkőzését fel kellett függeszteni egy, a csapat kispadján fellépő orvosi vészhelyzet miatt. Azt, hogy pontosan mi okozta a játékos halálát, az intézmény nem hozta nyilvánosságra.

MicahJo Barnett tragikus halála teljesen összetört minket. Gondolataink és imáink a családjával, a barátaival és mindazokkal vannak, akik szeretik őt

- mondta el Ryan Erlacher, a William Jewell atlétikai alelnöke egy közleményben.

Mindenkinek nagyon fog hiányozni. Kérjük, imádkozzatok a családjáért, és mindenki tartsa tiszteletben a magánéletüket ebben a nehéz időszakban

- tette hozzá Erlacher, míg Barnett egyik csapattársa, Jayshawn Richmond a játékos életének utolsó pillanatait idézte fel egy interjú során.

Gólt szerzett, pont az utolsó pillanatok előtt. És mi ott folytatjuk, ahol ő elkezdte

- jelentette ki Richmond.

A William Jewell College azt is közölte, az iskola és Liberty, Missouri állam közössége egyaránt gyászolja a fiatal játékost.

Gondolataink és imáink Micah Jo családjával, a diákjainkkal, a Cardinal Football családjával és közösségünk többi tagjával vannak ebben a nehéz időszakban

– közölte a főiskola, az ABC News beszámolója szerint.

Tragic scene at William Jewell College as junior running back MicahJo Barnett dies after suffering a medical emergency on the sideline shortly after scoring a touchdown in the season opener against Fort Lewis College#NYI pic.twitter.com/RAN1YZFx6r — NewYork-Insight (@NewYork_Insight) August 31, 2026



