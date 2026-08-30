Mint arról korábban beszámoltunk, tragédia történt pénteken, augusztus 28-án a nyugat-sussexi Big Church Festivalon. Most azonban kiderült, az áldozat nem más volt, mint Robert Guanco, ey 41 éves lelkész. Halálát az okozta, hogy a fesztiválon egy lezuhant egy tábla. A balesetben hat másik ember is megsérült, közülük négyet kórházba szállítottak. Norman Ponce lelkész Robertet Isten hűséges szolgájának, valamint szeretett fiúnak, megbecsült testvérnek, szerető férjnek és nagyszerű apának nevezte.

Halálos tragédia egy brit keresztény fesztiválon: lelkész vesztette életét. Fotó: G_4 / Pexels

Ami eredetileg az istentisztelet, a közösség és az ünneplés ideje lett volna, felfoghatatlan tragédiává vált

– írta Norman.

A Big Church Festival, amelyet az Egyesült Királyság legnagyobb keresztény fesztiváljaként hirdetnek, 2009-ben indult. Az idei esemény péntektől vasárnapig tartott volna, a tragédia után azonban a szervezők törölték a hátralévő programokat. Sarah Mullally, Canterbury érseke azt mondta, szomorúan és megdöbbenve értesült a halálos incidensről, és részvétét fejezte ki Robert családjának, valamint a sérülteknek.

Ez miatt történt tragédia

Szemtanúk szerint a nehéz tábla a szél miatt dőlt le, a fesztiválozók pedig megpróbálták felemelni. A rendőrség vizsgálja a történteket - írja a BBC.