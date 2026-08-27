Tragédia: születésnapján találták meg a folyóba merült édesanya holttestét

Augusztus 25-én, kedden, a születésnapján találtak rá holtan arra a nőre, aki azok után vesztette életét, hogy gondolkodás nélkül a New Jersey-i folyóba ugrott, hogy kimentsen egy vízbe fulladó kislányt. Priscila Alvares Pereira Dos Santos 33 éves volt halála napján, augusztus 24-én hétfőn, amikor vízbe fulladt azok után, hogy utolsó erejével képes volt a kislányt a part felé lökni, ahol más járókelők biztonságban kihúzták őt a folyóból. Priscila ezt követően került víz alá és soha többet nem jött fel újra a felszínre. Így történt a tragédia.

Tragédia: születésnapján találtak rá az elhunyt nő holttestére. Fotó: Marc Ignacio / Unsplash

A helyi hatóságok még aznap keresni kezdték őt, azonban a kutatást hétfő este 21:45-kor felfüggesztették, majd kedden reggel 6:30-kor folytatták. Priscila férje végig a helyszínen tartózkodott, hogy támogassa a keresési és mentési munkálatokat. Ő árulta el, hogy a keddi nap egyben felesége 34. születésnapja lett volna, és felesége kétgyermekes édesanya volt.

Tragédia: egy kislányért adta életét a családanya

A helyi rendőrkapitányság közlése szerint nem feltételezik, hogy a nő halálának körülményei gyanúsak lennének:

Az eset kivizsgálása továbbra is folyamatban van, és a Burlington megyei orvosszakértői hivatal folytatja majd a vizsgálatot. Jelenleg nem áll módunkban további információkat közölni. Az Amico Island Park kedden is zárva marad a folyamatban lévő rendőrségi vizsgálat miatt

- közölték a People írása szerint.