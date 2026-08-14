Felfoghatatlan tragédia történt, miután életét vesztette egy egyéves kislány, akit egy feldühödött víziló támadott meg Kenya leghosszabb folyóján, a Tana-folyón. A 20 hónapos csöppség egy kenuban volt további 18 fővel együtt, amikor a hatalmas állat hirtelen rájuk támadt, amitől a csónak felborult. A vízből 16 főt sikerült kimenteni, egy fiatal diáklányt eltűntként keresnek.

Felfoghatatlan tragédia: víziló miatt vesztette életét egy egyéves kislány. Fotó: Zoraida Diaz/ZUMA PRESS/Northfoto /

Tragédia a folyón: egy embert még mindig eltűntként keresnek

Az eset a Mikinduni falu közelében történt. A helyi hatóságok attól tartanak, hogy az eltűnt fiatal szintén életét vesztette. Habár a csecsemőt holtan találták már meg, őt kórházba szállították, ahol boncolást végeznek majd el rajta. A diáklány 11. osztályos lehetett, kb. 16-17 éves. Megtalálásáért jelenleg is zajlik a nyomozás.

A Tana-folyón rendszeresen közlekednek csónakok, ennek ellenére a környéken gyakoriak a vízilótámadások, írja a DailyStar.