Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hatalmas tűz ütött ki Horvátországban: magyar családoknak is menekülniük kellett – drámai videók

tragédia

Felfoghatatlan tragédia: víziló miatt vesztette életét egy egyéves kislány

10 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy 20 hónapos kislány meghalt, egy diáklány pedig eltűnt, miután egy víziló megtámadott és felborított egy 18 embert szállító kenut Kenya Tana-folyóján. A támadás után 16 utast sikerült kimenteni a vízből, az eltűnt diáklányt azonban továbbra is keresik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tragédiavízilótámadásvíziló

Felfoghatatlan tragédia történt, miután életét vesztette egy egyéves kislány, akit egy feldühödött víziló támadott meg Kenya leghosszabb folyóján, a Tana-folyón. A 20 hónapos csöppség egy kenuban volt további 18 fővel együtt, amikor a hatalmas állat hirtelen rájuk támadt, amitől a csónak felborult. A vízből 16 főt sikerült kimenteni, egy fiatal diáklányt eltűntként keresnek. 

Felfoghatatlan tragédia: víziló miatt vesztette életét egy egyéves kislány
Felfoghatatlan tragédia: víziló miatt vesztette életét egy egyéves kislány. Fotó: Zoraida Diaz/ZUMA PRESS/Northfoto /  

 

Tragédia a folyón: egy embert még mindig eltűntként keresnek

Az eset a Mikinduni falu közelében történt. A helyi hatóságok attól tartanak, hogy az eltűnt fiatal szintén életét vesztette. Habár a csecsemőt holtan találták már meg, őt kórházba szállították, ahol boncolást végeznek majd el rajta. A diáklány 11. osztályos lehetett, kb. 16-17 éves. Megtalálásáért jelenleg is zajlik a nyomozás.

A Tana-folyón rendszeresen közlekednek csónakok, ennek ellenére a környéken gyakoriak a vízilótámadások, írja a DailyStar.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!