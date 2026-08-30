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Közel 300 fővel a fedélzetén felborult egy személyszállító komp Ciprusnál, többen meghaltak

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tragédia

Közel 300 fővel a fedélzetén felborult egy személyszállító komp Ciprusnál, többen meghaltak

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Hat ember meghalt, több tucatnyian pedig eltűntek, miután felborult egy 267 utast szállító komp Észak-Ciprus partjainál vasárnap. A hajó mintegy két kilométerre Kyrenia partjaitól borult fel, a fedélzeten tartózkodók közül eddig körülbelül 200 embert sikerült elérni, miközben a török és észak-ciprusi hatóságok nagy erőkkel folytatják a kutató- és mentőakciót.
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tragédiafelborultkomp

Hat ember meghalt, miután felborult egy 267 embert szállító személyszállító komp Észak-Ciprus partjainál. A kutató-mentő akció továbbra is nagy erőkkel zajlik. Murat Şenkul, Girne polgármestere korábban az A Haber török televíziónak azt mondta, hogy mintegy 200 embert már elértek, miközben akkor még 60–70 embert eltűntként tartanak nyilván a tragédia jelen állása szerint.

tragédia, KYRENIA, TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS - AUGUST 30 : Search and rescue operations continue after a ferry that departed from Kyrenia Harbor took on water in Kyrenia, Turkish Republic of Northern Cyprus on August 30, 2026. Ali Ruhluel / Anadolu (Photo by Ali Ruhluel / Anadolu via AFP)
A tragédia helyszíne - Fotó: ALI RUHLUEL / ANADOLU

A katamarán típusú komp vasárnap az észak-ciprusi Kyrenia – más néven Girne – kikötőjéből a törökországi Mersin tartományban található Taşucuba tartott, amikor bajba került.

A helyi média beszámolói szerint a hajó mintegy 7,5 kilométerre a parttól kezdett megtelni vízzel, majd felborult. A fedélzeten 259 utas és nyolcfős személyzet, vagyis összesen 267 ember tartózkodott.

Az észak-ciprusi vezetés közlése szerint több mint 172 embert sikerült kimenteni. Több túlélőt kórházba szállítottak.

Tragédia: felborult egy személyszállító komp, eddig hat elhunytról tudni

A hajó vasárnap kora délután borult fel, mintegy két kilométerre Kyrenia partjaitól, miután elindult a törökországi Taşucu kikötője felé. A mentésben észak-ciprusi és török parti őrségi egységek, mentőhelikopterek, valamint más hajók is részt vesznek. A kutatás és a mentési munkálatok továbbra is folyamatban vannak 

- írja a Mirror.

KYRENIA, TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS - AUGUST 30 : Search and rescue operations continue after a ferry that departed from Kyrenia Harbor took on water in Kyrenia, Turkish Republic of Northern Cyprus on August 30, 2026. Ali Ruhluel / Anadolu (Photo by Ali Ruhluel / Anadolu via AFP)
Hatóságok a tragédia helyszínén - Fotó: ALI RUHLUEL / ANADOLU

A helyszínen készült felvételeken mentőmellényt viselő emberek láthatók a vízben a felborult hajó körül. Korábbi videókon több tucat utas volt látható a hajó felső részén, miközben kisebb hajók érkeztek a közelbe.

A helyi média szerint legalább hatan életüket vesztették a szerencsétlenségben. A hatóságok folytatják a mentést és a kutatást, miközben egyelőre nem ismert, pontosan mi okozta a komp felborulását - írja a Guardian.

 

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