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baleset

Öt tinédzser halt meg egy balesetben, egy közösségi médiás trend állhat a háttérben

40 perce
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Öt tinédzser halt meg egy borzalmas frontális ütközésben Írországban, miután a BMW, amelyben utaztak, a forgalommal szemben hajtott fel az M9-es autópályára, majd egy családot szállító Hyundai-jal ütközött. A rendőrség szerint a tragédia hátterében egy, a közösségi médiában terjedő veszélyes trend is állhat, amelyben sofőrök szándékosan a menetiránnyal szemben száguldoznak az autópályán.
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balesettinitragédia

Halálos autóbaleset rázta meg Írországot, miután az M9-es autópályán öt tinédzser életét vesztette, miután BMW-jük a forgalommal szemben hajtott fel a pályára. Frontális karambolt szenvedtek, a helyszínen szörnyethaltak. A helyi rendőrség gyanúja szerint a tragédia hátterében egy közösségi médiában terjedő trend állhat.

Közösségi média trend állhat a tragédia hátterében?
Közösségi média trend állhat a tragédia hátterében? Fotó: Marc Ignacio /  Unsplash

A feltételezések szerint az eset egy olyan, közösségi médiában terjedő trendhez kapcsolódhat, amelyben felelőtlen sofőrök az autópályán a menetiránnyal szemben száguldoznak, miközben felvételt készítenek magukról. A tragédia után Justin Kelly rendőrfőkapitány így nyilatkozott:

Még megdöbbentőbbé teszi ezt a felelőtlen viselkedést, hogy bizonyos esetekben a közösségi médiában gyűjtött kedvelésekért csinálják, tekintet nélkül arra, milyen pusztító következményekkel járhat ez az ártatlan emberekre és saját magukra nézve.

 

Így történt a tragédia

A BMW egy négytagú családot szállító Hyundai-jal ütközött augusztus 16-án hajnali háromkor. A család Dublin repülőterére tartott. A Hyundai sofőrjét és első utasát kórházba szállították, és a rendőrség szerint továbbra is válságos állapotban vannak. A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a BMW lopott volt-e, miután a rendőrséghez a tragédia előtt arról is érkezett bejelentés, hogy egy csoport tinédzser autókat és házakat próbált feltörni a környéken. Hozzátették, a baleset helyszíne olyan súlyos látványt nyújtott, hogy a rendőrök kezdetben azt hitték, csak négy tinédzser halt meg. Az ötödik áldozat holttestét csak órákkal később, a roncs elszállításakor találták meg az autó alatt - írja a DailyStar.

 

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