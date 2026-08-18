Elhagyatott toronyházba mászott be több tinédzser, tragédia történt

Tragédia történt, szörnyethalt egy 17 éves fiú, miután lezuhant egy toronyházban New Orleansban. A tinédzser a barátaival volt az éjszaka közepén az épületben, miután úgy döntöttek, elhagyatott helyeket fedeznek fel. Így kerültek a Plaza Towerbe, amely a város központi üzleti negyedében található. A helyi rendőrkapitányság vezetője, Anne Kirkpatrick közölte, az épület nem magántulajdonban van, hanem a városé. Hozzátette, a fiatalok az épület egy magasabb emeletén voltak a belső lépcsőházban, ahol nem volt korlát. Ekkor történt meg a szerencsétlen baleset.

Szerencsétlen baleset miatt történt tragédia. Fotó: Marc Ignacio / Unsplash

A tinik a segélyhívót augusztus 15-én, nem sokkal éjfél után értesítették az esetről. Kirkpatrick szerint a helyszínen tartózkodó fiatalok nagyjából 16–17 évesek voltak, pontos számukat azonban nem hozták nyilvánosságra. Az áldozat 17 éves volt, személyazonosságát egyelőre nem közölték. Michael Harrison közbiztonságért felelős alpolgármester tragikusnak nevezte a történteket, és hangsúlyozta, hogy senkinek sem szabadna bejutnia lezárt, elhagyatott épületekbe.

Kiemelte, felvették a kapcsolatot a Plaza Tower tulajdonosával annak érdekében, hogy az épületet megfelelően lezárják, és megakadályozzák az illetéktelen bejutást.

Police return to Plaza Tower Sunday morning after teen’s deadly fall>>>https://t.co/i57jMviXOz pic.twitter.com/Dk2U7FpB5A — wdsu (@wdsu) August 16, 2026

A tragédia ellenére még nem jött el a nyomozás ideje

Kirkpatricket, hozzátette, arról még később döntenek, felelősségre vonják-e a fiatalokat, mivel a történtek mélyen traumatizálták őket és családtagjaikat is:

Ez most a gyász napja

– fogalmazott hozzátéve, azt azért vizsgálják, hogy fogyasztottak-e alkoholt a tinédzserek, mielőtt bejutottak az épületbe - írja a People.