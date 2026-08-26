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tragédia

Tragédia: villám csapott egy anyába és kislányába, mindketten szörnyethaltak

15 perce
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Villámcsapás végzett egy 31 éves floridai édesanyával és kétéves kislányával egy hirtelen kialakult zivatarban. Kenya Glasgow-t és lányát, Kennedit súlyos égési sérülésekkel találták meg Margate-ben, de a mentők már nem tudták megmenteni őket. A család másik kislánya, az elhunyt gyermek egypetéjű ikertestvére, most édesanyja és testvére nélkül maradt.
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tragédiavillámhalál

Felfoghatatlan tragédia történt, miután egy 31 éves édesanya és kétéves kislánya is életét vesztette, miután egy különös zivatarban villám csapott beléjük a floridai Margate-ben. Kenya Glasgow-t és lányát, Kennedit vasárnap találták meg égési sérülésekkel, testükből pedig füst szállt fel. A tragédiát egy szemtanú jelentette a segélyhívónak, a mentők azonban már nem tudták megmenteni őket.

Tragédia történt: villám csapott az anya-lánya párosba.
Tragédia történt: villám csapott az anya-lánya párosba. Fotó: pexels

A borzalmas eset nem sokkal délután fél három előtt történt. A szemtanú szerint Kenya mellkasán két lyuk is volt a villámcsapás következtében. 

Ez nem lehet valóság. Épp most veszítettem el a legjobb barátomat. A lányom pedig elveszítette a legjobb barátját

 - közölte a tragédia után Kenya férje, Kam Glasgow, hozzátéve, felesége és kislánya legalább nem szenvedtek.

Sokkoló tragédia történt, villámlás végzett a családanyával és kislányával

Habár a helyszínre kiérkező hatóságok mindent megtettek az anya-lánya páros életének megmentéséért, sajnos mindkét áldozatot nem sokkal azok után halottnak nyilvánították, hogy kórházba vitték őket. 

A tragédia különösen súlyos csapás a család számára, hiszen Kenya másik lánya, Kensli most édesanyja nélkül maradt, ráadásul ő Kennedi egypetéjű ikertestvére 

- írja a DailyStar hozzátéve, Florida az Egyesült Államok egyik leginkább villámveszélyes területe, különösen a júniustól szeptemberig tartó esős évszakban. A helyiek szerint a vihar eleinte teljesen átlagosnak tűnt, később azonban a villámcsapások olyan közel történtek az otthonokhoz, hogy még a bútorok is megremegtek.

Bár a villámcsapások gyakoriak Floridában, halálos kimenetelük ritka. Kenya és Kennedi halálának körülményeit jelenleg vizsgálják.

 

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