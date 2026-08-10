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Transzfogaras

Szakadékba zuhant egy autó, miközben a sofőr fotót készített Erdélyben - videó

2 órája
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Újabb autó zuhant szakadékba a Transzfogarason, miután a sofőr megállt fényképezni, de nem húzta be a kéziféket. A jármű több tíz métert zuhant a sziklás hegyoldalon, személyi sérülés nem történt.
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Transzfogarasszakadékba zuhanbalesetErdély

A jármű a sofőr kiszállása után magától elindult, letért az úttestről, majd több tíz métert zuhant a sziklás, köves hegyoldalon. Az autóban ekkor senki sem tartózkodott, így a balesetben nem sérült meg senki – számolt be róla a Maszol.

Súlyosan megrongálódott a Transzfogarason szakadékba zuhant autó
Súlyosan megrongálódott a Transzfogarason szakadékba zuhant autó
Fotó: brasovromania.net

Nem ez volt az első hasonló eset a Transzfogarason

Idén már történt hasonló eset a hegyi úton. Júniusban egy másik sofőr szintén azért szállt ki az autójából, hogy fényképezzen, ám nem húzta be a kéziféket. A jármű akkor is magától elindult és szakadékba zuhant. Abban az esetben sem történt személyi sérülés.

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