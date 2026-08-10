Szakadékba zuhant egy autó, miközben a sofőr fotót készített Erdélyben - videó

A jármű a sofőr kiszállása után magától elindult, letért az úttestről, majd több tíz métert zuhant a sziklás, köves hegyoldalon. Az autóban ekkor senki sem tartózkodott, így a balesetben nem sérült meg senki – számolt be róla a Maszol.

Súlyosan megrongálódott a Transzfogarason szakadékba zuhant autó

Fotó: brasovromania.net

Nem ez volt az első hasonló eset a Transzfogarason

Idén már történt hasonló eset a hegyi úton. Júniusban egy másik sofőr szintén azért szállt ki az autójából, hogy fényképezzen, ám nem húzta be a kéziféket. A jármű akkor is magától elindult és szakadékba zuhant. Abban az esetben sem történt személyi sérülés.