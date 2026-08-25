Újabb veszélyes TikTok-trend bukkant fel a láthatáron: rengeteg emberi életet követeltek a halálos mutatványok

„Ez, aztán a halál 20 évesen” - ez a baljós mondat terjed futótűzként a közösségi médiában. A szlogen olyan videók alatt tűnik fel, amelyeken fiatal sofőrök büszkén közvetítik saját felelőtlenségüket: nagy teljesítményű autókat törnek össze, vakmerően cikáznak az éjszakai forgalomban, és életveszélyes mutatványokat hajtanak végre a közutakon, mindezt egy trend részeként.
Az online térben felnőtt generáció számára az extrém veszélykeresés egyfajta trenddé vált. A fiatalok rendszeresen kockáztatják az életüket lájkokért, megosztásokért és kommentekért. A közelmúltbeli tragédiahullám után, amikor mindössze egyetlen hét alatt 12 ember vesztette életét két különálló, a forgalommal szemben történő ütközésben, egyre fokozódik a félelem. A közösségi média rajongótáborának szánt, veszélyes mutatványok mögött ugyanis valódi, halálesetek.
A közlekedésbiztonsági aktivisták, a hatóságok és a gyászoló családok most azt követelik, hogy az illegális vagy veszélyes vezetés rögzítése és megosztása önálló bűncselekménynek minősüljön. Dr. Ian Greenwood lánya, Alice 2008-ban vesztette életét, amikor egy fiatal sofőr a járművükbe rohant. Az apa határozottan támogatja a veszélyes videók kriminalizálását, emellett elkötelezett szószólója a fokozatos jogosítványszervező rendszernek (Graduated Driving Licences), amely a kezdő vezetőknek csak lépésről lépésre adna teljes vezetési jogosultságot.
A 61 éves, Halifaxban élő Dr. Greenwood, aki a közúti balesetek és szakpolitikák kutatójaként doktorált, így nyilatkozott a Mirror-nak:
Ez évente sok-sok-sok ezer embert érint. Mi pedig elintézzük annyival, hogy ’Ó, ez csak egy karambol’, vagy ami még rosszabb, ’Ó, ez csak egy baleset’. Ezek nem balesetek. Ezek megelőzhető ütközések vagy karambolok, és sokkal többet tehetnénk ellenük, mégsem tesszük.
A mai megdöbbentő viselkedés mögött meghúzódó ok szinte felfoghatatlan azok számára, akik az offline világban nőttek fel. Az olyan platformokon, mint a TikTok, a Snapchat és az Instagram, az ilyen tartalmak szárnyalnak a nézők körében. Minél kockázatosabb és minél durvább a felvétel, annál jobb.
A sofőrök lefilmezik magukat, miközben „szellem-módban” vezetnek - vagyis lekapcsolják az összes lámpát, mielőtt vakon felgyorsítanának a szűk vidéki utakon -, vagy éppen „úsznak”, ami a sűrű autópálya-forgalomban való szlalomozást jelenti szédítő sebességgel. Sok esetben a feltöltők úgy próbálják megkerülni a moderálást, hogy a videókat AI-generáltként címkézik meg, vagy olyan feliratot helyeznek el rájuk, mint a „ne száguldozz”.
Azonban nemcsak maga a tartalom, hanem a kommentek is hátborzongatóak. Sokan azt fejtegetik, hogy minél közelebb állnak a halálhoz, annál inkább érzik, hogy igazán élnek. Más hozzászólások pedig egyenesen dicsőítik az autóbalesetben való fiatal halál gondolatát.
Mark Vahrmeyer pszichoterapeuta szerint bár a serdülőkori kockázatvállalás a barátok lenyűgözése érdekében nem újdonság, a közösségi média ezt magasabb szintre emelte a hatalmas, globális közönség bevonásával.
A közösségi médiával az történt, hogy létrejött egy potenciálisan hatalmas közönség, amely valós időben figyel. Azonnali jutalmat kapsz a közösségi médiát figyelő emberektől, akik bátorítanak, lájkokat, kommenteket, megtekintéseket adnak, majd ezt követően megosztják a tartalmat
- magyarázta a szakértő.
Vahrmeyer szerint ez a hatalmas dopaminlöket függőséget okozhat a nagyobb csoporthoz tartozni vágyó fiatalok számára.
Rengeteg haláleset köthető az egyre felkapottabb trendhez
Mindeközben az offline világban az ilyen viselkedés családokat szakít szét. Nem sokkal augusztus 22-én, szombaton 3:30 után két rendőrtiszt, a 37 éves Matthew Blades és a 38 éves Tom Clough, is azon hét ember között volt, akik életüket vesztették egy szörnyű ütközésben a Teesside melletti Middlesbrough közelében.
Egy Volkswagen Passat a forgalommal szemben haladt az A66-os kétsávos úton, amikor frontálisan ütközött egy rendőrautóval, amely éppen az autó keresésében segédkezett. A Passat öt fiatal utasa - a 23 éves Michael Robert Cahill, a 17 éves Theo Rae, a 17 éves Cole Robert Worthy, a 23 éves Jakub Matusiak és a 18 éves Makai Saddington - azonnal szörnyethalt. Hamarosan kiderült, hogy egy vélhetően Saddingtonhoz tartozó TikTok-profilon rendszeresen szerepeltek a veszélyes vezetést dicsőítő videók.
A növekvő felháborodásra reagálva a brit kormány és az Ofcom médiahatóság arra kérte a közösségi média platformoka, hogy távolítsanak el minden olyan tartalmat, amely terjeszti a kockázatos vezetést, és akadályozzák meg, hogy az algoritmusok ilyen anyagokat ajánljanak a fiataloknak.