Újabb veszélyes TikTok-trend bukkant fel a láthatáron: rengeteg emberi életet követeltek a halálos mutatványok

„Ez, aztán a halál 20 évesen” - ez a baljós mondat terjed futótűzként a közösségi médiában. A szlogen olyan videók alatt tűnik fel, amelyeken fiatal sofőrök büszkén közvetítik saját felelőtlenségüket: nagy teljesítményű autókat törnek össze, vakmerően cikáznak az éjszakai forgalomban, és életveszélyes mutatványokat hajtanak végre a közutakon, mindezt egy trend részeként.

Újabb veszélyes TikTok-trend bukkant fel a láthatáron. Fotó: Solen Feyissa / Unsplash

Az online térben felnőtt generáció számára az extrém veszélykeresés egyfajta trenddé vált. A fiatalok rendszeresen kockáztatják az életüket lájkokért, megosztásokért és kommentekért. A közelmúltbeli tragédiahullám után, amikor mindössze egyetlen hét alatt 12 ember vesztette életét két különálló, a forgalommal szemben történő ütközésben, egyre fokozódik a félelem. A közösségi média rajongótáborának szánt, veszélyes mutatványok mögött ugyanis valódi, halálesetek.

A közlekedésbiztonsági aktivisták, a hatóságok és a gyászoló családok most azt követelik, hogy az illegális vagy veszélyes vezetés rögzítése és megosztása önálló bűncselekménynek minősüljön. Dr. Ian Greenwood lánya, Alice 2008-ban vesztette életét, amikor egy fiatal sofőr a járművükbe rohant. Az apa határozottan támogatja a veszélyes videók kriminalizálását, emellett elkötelezett szószólója a fokozatos jogosítványszervező rendszernek (Graduated Driving Licences), amely a kezdő vezetőknek csak lépésről lépésre adna teljes vezetési jogosultságot.

A 61 éves, Halifaxban élő Dr. Greenwood, aki a közúti balesetek és szakpolitikák kutatójaként doktorált, így nyilatkozott a Mirror-nak:

Ez évente sok-sok-sok ezer embert érint. Mi pedig elintézzük annyival, hogy ’Ó, ez csak egy karambol’, vagy ami még rosszabb, ’Ó, ez csak egy baleset’. Ezek nem balesetek. Ezek megelőzhető ütközések vagy karambolok, és sokkal többet tehetnénk ellenük, mégsem tesszük.

A mai megdöbbentő viselkedés mögött meghúzódó ok szinte felfoghatatlan azok számára, akik az offline világban nőttek fel. Az olyan platformokon, mint a TikTok, a Snapchat és az Instagram, az ilyen tartalmak szárnyalnak a nézők körében. Minél kockázatosabb és minél durvább a felvétel, annál jobb.