Három napig fakérgen és virágokon éltek a vadonban – videón, ahogy megtalálják őket

Egy ártalmatlannak induló vízi kirándulás vált túlélő túrává Michigan államban, amikor Jazman Hock, Sarah Vida és a kilencéves Kayden Kovalcik eltévedt a vadonban. A család három nap után került elő, a megtalálás pillanatáról pedig videó is készült – számolt be a The Independent.

Több napos túlélő túrává vált egy családi kirándulás az Egyesült Államokbeli Michiganben (illusztráció) Forrás: Pexels

Túlélő túrává vált a kirándulás, három nap után találták meg a családot

A család a Muskegon folyón indult vízi túrára, amikor a medencében való használatra készült felfújható eszközeik szétszakadtak. Ezután a vadonban rekedtek, és három napig nem találták őket.

Volt náluk víz és proteinszelet, az ennivalót azonban a kilencéves fiúnak adták. A két nő közben virágokat, fakérget és hangyákat evett a túlélés érdekében.

Videón a drámai mentés

A keresés augusztus 8-án ért véget, amikor a michigani rendőrség egyik kutyás egysége és természetvédelmi tisztek megtalálták a családot. A felvételen hallható, ahogy a mentők kiabálásra kérik őket, majd a sűrű növényzeten keresztül elérik a három túlélőt. Az egyik nő több sérülést szenvedett és nehezen járt, de mindhármukat élve és biztonságban találták meg – derül ki a Fox News cikkéből.

Külföldi túrázót kellett kimenteni a visegrádi erdőből – videó

Egy eltévedt turista megkeresésében és lehozatalában kérte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központja a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat segítségét. A hölgy a visegrádi Salamon-toronytól indult el egy körtúrára, azonban nem volt kellően felkészült, és rosszul tervezte meg a napját. A telefonján nem volt internet, papíralapú térképet sem vitt magával, ráadásul, mivel külföldi állampolgárként egyedül tartózkodott az országban, senkinek sem mondta el, pontosan merre szeretne túrázni az erdőben.