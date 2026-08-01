A ChatGPT adott választ a fiatal nő tüneteire: a bőre szinte teljesen fekete lett

A legtöbben szeretünk napozni és lebarnulni a nyaralás alatt. Épp így tett a Poppy Guy is, azonban az ő esetében a bőre szinte teljesen fekete lett. Szokatlan tünetéhez csatlakozott még a hányás, a légszomj és a szédülés is, de az orvosok mindezt a szorongásra fogták.

Szokatlan tünetekkel fordult orvos a fiatal nő Fotó: Kennedy News/@Poppysarahguy22 / Northfoto

Szinte teljesen fekete lett a bőre: a ChatGPT adott választ a szokatlan tünetre

A brit Poppy május 25-én utazott el a spanyolországi Malagába egy családi nyaralásra. Arra számított, hogy szép aranybarna lesz, de teljesen megdöbbent, amikor a bőre feketésbarna színt öltött.

Mindannyian elkezdtünk versenyezni, hogy ki barnul le jobban. Alapvetően szép aranybarna szoktam lenni, de a hasam szó szerint fekete volt

- mesélte a cornwalli Fowey-ból származó nő.

Bár a hányás és szédülés csak később jelentkezett nála, tünetegyüttesére nem kapott kielégítő választ az orvosoktól, így végül a ChatGPT-hez fordult. Miután leírta panaszait, az MI pillanatok alatt felállította a diagnózist: Addison-kór, azaz mellékvese-elégtelenség. Ez egy ritka állapot, amely során a vesék felett található mellékvesék nem működnek megfelelően.

A fiatal nő, aki ekkor már kiegyenesedni sem tudott, visszatért a háziorvosához, és miután beszámolt a tüneteiről, valamint az Addison-kórral kapcsolatos gyanújáról, előjegyezték egy kórházi kivizsgálásra.

Borzasztóan néztem ki, le voltam fogyva, és nem tudtam egyenesen megállni.

Mindössze egy héttel később, június 8-án Poppy összeesett, és mentővel szállították kórházba, ahol megállapították, hogy mellékvese-elégtelenségben szenved, ami egy súlyos, életveszélyes állapot. Az egyik orvos ekkor közölte vele, hogy ha nem kerül be aznap a kórházba, valószínűleg meghalt volna.

Nem tudtam, mi történik. Egymás után kaptam az infúziókat és a szájon át szedhető gyógyszereket, most napi 11 tablettát kell szednem

- emlékezett vissza.

Ha nem kerül be a kórházba, akár meg is halhatott volna Poppy Fotó: Kennedy News/@Poppysarahguy22 / Northfoto

A fiatal nő most gyógyszereket szed, és fizioterápiára is jár, hogy újra tudjon járni.

Soha nem hallottam róla, határozottan féltem. Sokkos állapotban voltam, mert annyiszor voltam orvosnál, és minden alkalommal szorongást mondtak, most pedig életveszélyes betegségem van. Most kerekesszékem és keretem van, és körülbelül 18 métert tudok gyalogolni, de ez eltart egy ideig. Még mindig le vagyok barnulva, azt mondták, hogy csak rosszabb lesz

- idézte a fiatal nő szavait a LadBible.