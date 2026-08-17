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rapper

Közel 30 év után megkezdődött a tárgyalás a világhírű rapper, Tupac meggyilkolása ügyében

1 órája
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Közel három évtized után bíróság elé került a hiphop történetének egyik legismertebb gyilkossági ügye. Hétfőn kezdődnek a nyitóbeszédek Tupac Shakur meggyilkolásának ügyében, amelyben Duane „Keffe D” Davist vádolják.
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rappertupac shakurvádtárgyalásgyilkosság

Tupac Shakur halála évtizedeken át megoldatlan ügy maradt, Davis 2023-as vádemelése azonban komoly áttörést jelentett. A 63 éves férfi ártatlannak vallotta magát, elítélése esetén azonban életfogytiglani börtönbüntetésre számíthat – írja az AP News.

Tupac Shakur rapper gyilkossági ügyében megkezdődik a tárgyalás. A gyanúsított ellen emelt vád alapján életfogytiglani börtönbüntetés is várhat rá.
Tupac Shakur rapper gyilkossági ügyében megkezdődik a tárgyalás. A gyanúsított ellen emelt vád alapján életfogytiglani börtönbüntetés is várhat rá. Fotó: COLUMBIA PICTURES / Collection ChristopheL via AFP

Tupac Shakur meggyilkolása: megkezdődött a tárgyalás

A Tupac Shakur meggyilkolása miatt indult tárgyalás várhatóan hetekig tartó tanúvallomásokkal folytatódik. Ezek során ismét felidézik azokat a Las Vegas-i eseményeket, amelyek közel harminc évvel ezelőtt a világhírű rapper halálához vezettek.

A 63 éves Duane „Keffe D” Davist halálos fegyverrel elkövetett gyilkossággal vádolják, amely a vád szerint egy bűnbanda elősegítését vagy támogatását szolgálta. Davis ártatlannak vallotta magát.

A Tupac Shakur elleni lövöldözés hosszú időn át megoldatlan maradt, és az ügy a hiphop közösséget is megrázta. A rapper halálával kapcsolatban Davis 2023-as vádemeléséig senki ellen nem emeltek vádat.

 

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