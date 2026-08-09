Nyolc órán át keresték a Fogarasi-havasokban eltűnt 80 éves túrázót – videó

A túrázó idős férfi maga kért segítséget, miután a Fogarasi-havasokban lemaradt a Moldoveanu-csúcs felé tartó csoportjától – írja a Maszol.

A férfi a Fogarasi-havasokban maradt le a túracsoportjától - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Egyedül próbált visszafordulni, azonban rossz ösvényre tévedt, ezért éjfél után a 112-es segélyhívón keresztül értesítette a hatóságokat.

A hegyi csendőrök és az Argeș megyei hegyimentők ezt követően azonnal megkezdték a keresést. A mentőakció csaknem nyolc órán keresztül tartott, ráadásul sötétben, nehéz terepen kellett megtalálniuk az idős férfit.

A keresést az is nehezítette, hogy több olyan területet is érintettek, ahol nem volt mobiltelefonos térerő.

A túrázóra végül reggel 8 óra körül találtak rá. A 80 éves férfit épségben sikerült megtalálni és biztonságba helyezni.

A Román Csendőrség az eset kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a hegyekben senkit sem szabad magára hagyni. Ha valaki kimerül, megsérül, eltéved, vagy már nem képes folytatni az utat, a társainak nem szabad egyedül továbbindulniuk.

A hegyi csendőrök szerint ilyen helyzetekben akár néhány percnyi türelem és segítség is életet menthet.

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