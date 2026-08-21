Felfoghatatlan hiba: azt hitték, élve került elő az eltűnt 18 éves túrázó, de mégis meghalt

Holtan találták meg a nyolc napja eltűnt 18 éves ausztrál túrázót, Lily Hoopert. A hatóságok először tévesen azt közölték, hogy a fiatal nőt életben találták meg, ezért rövid ideig a családja is abban a hitben volt, hogy túlélte az eltűnést - írja a BBC.

Lilly Hooper, az eltűnt túrázó - Fotó: NSW Police

Lily Hoopernek múlt héten veszett nyoma az ausztráliai Új-Dél-Walesben. A tapasztalt túrázó felkutatására nagyszabású keresőakció indult, amelyben nyolc nap alatt mintegy ezer ember vett részt.

A 18 éves nő holttestét végül a Sydneytől délnyugatra fekvő Nattai Nemzeti Park bozótos területén találták meg, majd helikopterrel szállították el. A halál pontos okát boncolással állapítják meg.

Tévesen azt közölték, hogy a túrázó életben van

A tragédiát súlyos kommunikációs hiba előzte meg. Chris Minns, Új-Dél-Wales miniszterelnöke először azt jelentette be, hogy Hoopert életben találták meg, és még fél üveg víz is volt nála.

Mintegy fél órával később azonban helyesbítette a közlést: a túrázó valójában meghalt.

A téves információ miatt egy rövid ideig Lily Hooper szülei is azt hitték, hogy lányuk életben van. A miniszterelnök és az állami rendőrség vezetője bocsánatot kért a családtól. A hatóságok vizsgálják, hogyan történhetett a kommunikációs hiba.

Az Origo júniusban arról számolt be, hogy a rendőrség keres egy belga turistát, aki Tasmánia egyik távoli részén tűnt el. A nő hollétéről 12 napja nem tudni semmit. A hatóságok nagy erőkkel keresik.