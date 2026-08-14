Feltehetően megtalálták a tavaly eltűnt brit turista holttestét

A 18 éves George Smyth bristoli egyetemi hallgatót hónapokig kereste helikopterekkel, drónokkal és kutyákkal a Salvamont hegyimentő szolgálat, miután november 23-án a 112-es segélyhívón kért segítséget, arra panaszkodva, hogy eltévedt a hegyekben, kimerült és kihűléssel küszködik.

A hegyekben találhatták meg a tavaly eltűnt brit turista holttestét. (A kép illusztráció.)

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Egy éve keresték, most megtalálhatták a brit turista holttestét

A Malaesti menedékház felé vezető turistaösvényen haladó fiatalember hozzávetőleges helyzetét a hegyimentősök bemérték és az utolsó segélyhívás után 50 perccel elérték a megadott koordinátákat, de nem találták meg. A Salvamont főnöke szerint aznap ónos eső esett és olyan sűrű köd volt, hogy a látótávolság a 10 métert sem érte el, így a fiatalember hátizsákját, amelytől feltehetően a haladás megkönnyítése érdekében vált meg, a korábban már átfésült térségben csak másnap találták meg. A hátizsákban gázpalack és hálózsák is volt, ami megmenthette volna az életét - részletezte a hegyimentő.

A hegyi csendőrség egységei, és a hegyimentők napokig keresték, a helikopteres, drónos keresést pedig azt követően is folytatták, hogy a lehullott nagy mennyiségű hó és a lavinaveszély miatt a térség megközelíthetetlenné vált. A Brassó megyei Salvamont csapatai áprilisban újrakezdték a keresést a Malaiesti és Tiganesti völgyben, de akkor még több mint egyméteres hó borította a térséget, és nem jártak eredménnyel.

A törcsvári (Bran) rendőröket pénteken egy juhász értesítette pénteken arról, hogy a Ciubotea-völgyben emberi maradványokat talált. A helyszínre érkezett rendőrök megtalálták nála a brit fiatalember iratait, de a holttest hivatalos azonosítását és a halál okának megállapítását az orvostani intézet, illetve a zernyesti (Zarnesti) ügyészség fogja elvégezni - írta az Agerpres.