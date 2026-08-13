Megtalálták az egyik eltűnt portugál turista holttestét Horvátországban

A négy portugál turista szerdán tűnt el az Adriai-tenger horvátországi partjainál, miután gumicsónakkal indultak útnak a viharos tengeren. Eltűnésüket egyik ismerősük jelentette hajnali 4 óra 41 perckor.

Négy turista veszett el a viharos tengeren - Illusztráció

Fotó: SHI YIFEI / XINHUA

Két fiatalt napközben megtaláltak, két társukat továbbra is keresték a horvát mentőegységek – írja az MTI.

A mentőszolgálatok csütörtök reggel újraindították a rossz látási viszonyok miatt éjszakára felfüggesztett keresést.

Az egyik eltűnt turista holttestét megtalálták a negyedik turistát még keresik.

A négy turista gumicsónakkal ment a viharos tengerre

A három férfi és egy nő egy kisméretű, felfújható csónakkal indultak el egy Senjtől északra fekvő kempingből, de a viharos tengeren nyomuk veszett a Velebit-csatornában, amely a Velebit-hegység, valamint Krk, Rab és Pag szigete között húzódik.