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Horvátország

Megtalálták az egyik eltűnt portugál turista holttestét Horvátországban

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Megtalálták csütörtök reggel az egyik, előző nap a horvátországi Velebit-csatornában eltűnt portugál turista holttestét, a másik eltűnt férfi után folytatják a kutatást - közölte a Jutarnji list című horvát napilap. A négy turista gumicsónakkal indult útnak a viharos tengeren.
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Horvátországturistaholttest

A négy portugál turista szerdán tűnt el az Adriai-tenger horvátországi partjainál, miután gumicsónakkal indultak útnak a viharos tengeren. Eltűnésüket egyik ismerősük jelentette hajnali 4 óra 41 perckor. 

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Négy turista veszett el a viharos tengeren - Illusztráció
Fotó: SHI YIFEI / XINHUA

Két fiatalt napközben megtaláltak, két társukat továbbra is keresték a horvát mentőegységek – írja az MTI.

A mentőszolgálatok csütörtök reggel újraindították a rossz látási viszonyok miatt éjszakára felfüggesztett keresést.

Az egyik eltűnt turista holttestét megtalálták a negyedik turistát még keresik.

A négy turista gumicsónakkal ment a viharos tengerre

A három férfi és egy nő egy kisméretű, felfújható csónakkal indultak el egy Senjtől északra fekvő kempingből, de a viharos tengeren nyomuk veszett a Velebit-csatornában, amely a Velebit-hegység, valamint Krk, Rab és Pag szigete között húzódik.

 

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