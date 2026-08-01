Turistainvázió Európában: tömegek lepték el a híres üdülőhelyeket, már a szakértők is aggódnak

Európa legnépszerűbb turistacélpontjain idén nyáron minden korábbinál nagyobb tömeg alakult ki. Az athéni Akropoliszt, a római Trevi-kutat és a Vatikánt is látogatók ezrei árasztják el naponta, miközben a kontinensen a turistainvázió mellett újabb hőhullám is nehezíti a helyzetet.

Turistainvázió Európában: tömegek lepték el a híres látványosságokat

Fotó: TomÃ S Moy / ZUMA Press/Northfoto

Az Európai Utazási Bizottság adatai szerint 2026-ban már mintegy öt százalékkal nőtt a nemzetközi turisták száma Európában az előző év azonos időszakához képest. Spanyolország pedig várhatóan történelmi rekordot érhet el, ugyanis az előrejelzések szerint akár 100 millió külföldi látogató érkezhet az országba.

Az utazási szakértők szerint azonban a növekvő érdeklődés komoly kihívásokat jelent a helyi infrastruktúra számára.

„A turizmus egyre korábban éri el a maximális kapacitást” – mondta a Daily Mailnek Kevin Schreck, spanyolországi idegenvezető. Szerinte a mediterrán térségben az elmúlt években folyamatosan nőtt a látogatók száma, miközben a hőség és a helyi tiltakozások ellenére sem csökken az érdeklődés.

Turistainvázió: Róma, Athén és a Vatikán sem bírja a nyomást

A közösségi médiában egymás után jelennek meg a felvételek a zsúfolt európai látványosságokról. Rómában a Trevi-kút környékén gyakran tömeg hömpölyög, a látogatók pedig panaszkodnak arra, hogy a nyári melegben szinte lehetetlen közlekedni.

A Vatikáni Múzeumok előtt is hatalmas sorok alakultak ki, különösen azokon a napokon, amikor ingyenes belépést biztosítanak a látogatóknak. A múzeumokat évente mintegy 6,8 millió ember keresi fel, a nyári hónapokban pedig akár napi 30 ezer látogató is érkezhet.

Athénban az Akropolisz sem kerülte el a tömeget. Egy látogató hiába próbált már reggel 8 órakor érkezni, a felvételek tanúsága szerint akkor is lassan haladó turistacsoportok lepték el az ókori épületegyüttest.

A szakértők szerint a problémát nem kizárólag a turisták száma jelenti, hanem az is, hogy a látogatók nagy része ugyanazokat a helyszíneket keresi fel ugyanabban az időszakban.

Egyre több ország próbálja korlátozni a tömeget

A túlzott turistaforgalom miatt több európai ország már korlátozó intézkedéseket vezetett be. Olaszországban több tengerparton maximalizálták a látogatók számát, egyes népszerű helyekre pedig előzetes regisztráció szükséges.

A mediterrán térségben a hőség tovább súlyosbítja a helyzetet. Görögországban a 40 Celsius-fok feletti hőmérsékletek miatt több régióban délutáni munkavégzési korlátozásokat vezettek be, miközben a népszerű üdülőhelyeken továbbra is hatalmas tömeg gyűlik össze.

A turistainvázió a helyiek körében is egyre nagyobb ellenállást vált ki. Spanyolországban, Mallorcán, Barcelonában és más népszerű célpontokon az elmúlt években rendszeressé váltak a tömegturizmus elleni demonstrációk.