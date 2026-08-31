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tűz

Pillanatok alatt lángba borult egy étterem Balin, menekülniük kellett a turistáknak

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Vasárnap este gyulladt ki egy tengerparti étterem Bali szigetén, miközben több társaság születésnapot ünnepelt a helyszínen. A tűz rövid idő alatt átterjedt az épület nádfedelű tetőszerkezetére, így a vendégeknek el kellett hagyniuk az éttermet.
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tűzBaliétterem

Tűz ütött ki vasárnap este az indonéziai Bali szigetén, Seminyak üdülőváros egyik népszerű éttermében, miután egy születésnapi gyertya meggyújtásakor lángra kapott egy közeli léggömb – számolt be róla a Daily Mail.

A tűz egy születésnapi ünneplés közben keletkezett a Chez Gado Gado étteremben
A tűz miatt a vendégeknek gyorsan el kellett hagyniuk az éttermet (A kép illusztráció)
Fotó:  Unsplash

A Chez Gado Gado étteremben több születésnapi társaság is ünnepelt. Az egyik asztalnál egy 70. születésnap alkalmából két ezüstszínű, hetest és nullát formázó léggömböt kötöttek a székekhez.

A helyszínen tartózkodó Tara Borelli beszámolója szerint egy pincérnő éppen a születésnapi tortán lévő gyertyát próbálta meggyújtani, amikor a láng túl közel került az egyik léggömbhöz. A lufi kipukkadt, majd Borelli elmondása szerint robbanásszerűen lángra kapott.

A lángok felcsaptak az étterem nádfedelű tetőszerkezetéig, amely rövid idő alatt meggyulladt.

A vendégek a tengerpart felé menekültek

Borelli hétéves lányával és 12 éves unokatestvérével a közeli tengerpart felé menekült. Beszámolója szerint néhány percen belül az egész vendéglátóhely lángokban állt.

Egyik idősebb rokona az étteremben maradt, hogy segítsen kijutni egy mozgássérült férfinak. Az alkalmazottak megpróbálták megfékezni a lángokat, majd a helyszínre érkező tűzoltók is bekapcsolódtak az oltásba.

Egy másik, Perthből érkezett vendég egy hátsó ajtón keresztül jutott ki az épületből. Elmondása szerint a lángok rendkívül gyorsan terjedtek.

A tűz után bezárt az étterem

A lángokat végül a tűzoltók segítségével sikerült megfékezni. Az első információk szerint súlyos sérülés nem történt.

Az Indiai-óceánra néző Chez Gado Gado több mint három évtizede működik Seminyak központjában. Az étterem hétfőn zárva maradt.

 

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