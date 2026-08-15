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szabadtéri tűz

Bosznia-Hercegovinából terjedt át a tűz Horvátországba, a hadsereget is bevetették

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Tűz terjed át Bosznia-Hercegovinából Horvátországba, a Dinara térségében több tucat tűzoltó és katona dolgozik a lángok megfékezésén. Az oltást két tűzoltó repülőgép is segíti.
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szabadtéri tűzBosznia-HercegovinaHorvátország

Szombat reggel észlelték a Bosznia-Hercegovina felől Horvátország területére átterjedő tüzet a Dinara térségében. A helyszínre több tucat tűzoltót vezényeltek, később pedig a horvát hadsereg katonái és tűzoltó repülőgépek is bekapcsolódtak az oltásba.

Több tucat tűzoltó dolgozik a Horvátországba átterjedt tűz megfékezésén Horvátország, tűz, Boszni Hercegovinából
Több tucat tűzoltó dolgozik a Horvátországba átterjedt tűz megfékezésén
Fotó: Hrvatska vatrogasna zajednica

Tűz pusztít a Dinara térségében

A Horvát Tűzoltó Szövetség tájékoztatása szerint a Šibenik-Knin megyei tűzoltóközpont szombat reggel videómegfigyelő rendszerén keresztül észlelte a szabadtéri tüzet

Az oltásban a közlés időpontjáig 37 tűzoltó vett részt 19 járművel. A helyszínen a šibeniki intervenciós tűzoltóegység, a knini hivatásos tűzoltóság, valamint a knini, kijevói és Sveti Juraj Kistanjei önkéntes tűzoltóegyesületek tagjai dolgoztak. A műveletet a helyszínen a megyei tűzoltóparancsnok is segíti.

Katonákat és tűzoltó repülőgépeket is bevetettek

Szombat délelőtt 10 órakor a horvát szárazföldi haderő 26 katonáját is mozgósították, hogy csatlakozzanak a tűzoltókhoz.

Az oltási munkálatok támogatására két CL-415-ös tűzoltó repülőgépet is bevetettek számolt be róla a 24sata.

 

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