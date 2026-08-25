Több mint százan megsérültek, halálos tűz ütött ki egy orosz gázfeldolgozó üzemben - videó

Egy ember életét vesztette, 123-an pedig megsérültek Oroszországban az épülő Amuri Gázkémiai Komplexum területén kedden keletkezett tűz következtében.

Tűz ütött ki egy épülő gázfeldolgozó üzemben / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Tűz ütött ki egy épülő gázfeldolgozó üzemben

A cég szerint a halott kínai állampolgár, egy alvállalkozó munkatársa. Szvobodnij város kórházaiba 19 embert szállítottak közepes és súlyos sérülésekkel. Ezenfelül 104-en ember fordult orvoshoz.

More than 100 people were injured in an explosion at the Amur Gas Chemical Complex construction site, Russian media report. One person was previously reported killed. Residents had complained of a strong gas smell two weeks before the fire. Today, an explosion occured. Fires are… pic.twitter.com/lkpCI3JA2t — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 25, 2026

Az amuri régióba Moszkvából speciális repülőgépet készülnek indítani, fedélzetén a főváros szakintézményeinek katasztrófa-orvostudományi szakembereivel. A tüzet lokalizálták.

A történtek miatt büntetőeljárás indult. A katasztrófa okát nem közölték - írja az MTI.



