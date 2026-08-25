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tűz

Több mint százan megsérültek, halálos tűz ütött ki egy orosz gázfeldolgozó üzemben - videó

19 perce
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Egy ember életét vesztette, 123-an pedig megsérültek Oroszországban. A hírek szerint az épülő Amuri Gázkémiai Komplexum területén keletkezett tűz kedden, amelyet már lokalizáltak. A történtek miatt büntetőeljárás indult, mialatt egyelőre nem tudni, mi okozta a katasztrófát.
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tűzhalálos tűzesetOroszország

Egy ember életét vesztette, 123-an pedig megsérültek Oroszországban az épülő Amuri Gázkémiai Komplexum területén kedden keletkezett tűz következtében. 

tűz, lángok
Tűz ütött ki egy épülő gázfeldolgozó üzemben / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Tűz ütött ki egy épülő gázfeldolgozó üzemben

A cég szerint a halott kínai állampolgár, egy alvállalkozó munkatársa. Szvobodnij város kórházaiba 19 embert szállítottak közepes és súlyos sérülésekkel. Ezenfelül 104-en ember fordult orvoshoz.

Az amuri régióba Moszkvából speciális repülőgépet készülnek indítani, fedélzetén a főváros szakintézményeinek katasztrófa-orvostudományi szakembereivel. A tüzet lokalizálták.

A történtek miatt büntetőeljárás indult. A katasztrófa okát nem közölték - írja az MTI.

Eközben újabb beavatkozáson esett át az a négyéves kislány, aki két hete szenvedett súlyos égési sérüléseket egy kisbéri szociális otthonban keletkezett tűzben. A kis Zsófi továbbra is életveszélyben van, lélegeztetőgépen tartják és altatják. Az édesapa, Bencze Imre elmondta, a lánya már két műtéten átesett, amelyek során az elhalt, megégett bőrfelületeket pótolták. A beavatkozások sikeresek voltak, Zsófi azonban még nincs túl a nehezén, és további operációk várnak rá. 


 

 

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