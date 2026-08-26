Továbbra is folyik a harc a szerb erdőtüzek megfékezéséért

Mint arról korábban beszámoltunk, erdőtüzek pusztítanak Szerbiában. A helyzet Trebinjében a legrosszabb, a várost teljes füst borítja. A helyi hatóságok mellett uniós erők is a helyszínen vanak, hogy megfékezzék a lángokat, amelyek továbbra is gyorsan terjednek még úgy is, hogy a tűzvonal fő részét már eloltották.

Továbbra is tombol a tűz Szerbiában. Fotó: UROS ARSIC / AFP

Habár a helyzet Trebinjében a legrosszabb, Szarajevóban és Montenegróban is küzdenek a lángokkal. Utóbbi esetében több tűz is aktív Podgorica, Herceg Novi, Danilovgrad, Kolašin, Cetinje, Nikšić és Bijelo Polje térségében. De a tüzek a cetinjei Bijeli Poljane és Čumovica településeken, Jasenovo Polje-ban, a Nikšić melletti Golija Krstac-Čarađe térségében, valamint a Bijeli Polje-i Jabučine-ban is aktívak.

Így harcolnak Szerbiában az erdőtűz ellen

A Belügyminisztérium repülőgépei és helikopterei, valamint a montenegrói hadsereg gépei összesen immáron 26 bevetést hajtottak végre és mintegy 78 vizet eresztettek le. A hírhedt Antonov AN-32P repülőgép, amely kifejezetten erdőtüzek oltására készült 10 bevetést hajtott végre és 80 tonna vizet eresztett le eddig, írják.

Magyar tűzoltók is a helyszínen

Látva a tűz által jelentett kihívást és a szerb tűzoltók erőfeszítéseit a megfékezés érdekében, Pósfai Gábor belügyminiszter felajánlotta Magyarország és a magyar tűzoltók segítségét. Ezt szerb kollégája, Ivica Dačić, a Szerb Köztársaság miniszterelnök-helyettese és belügyminisztere köszönettel elfogadta.

A magyar kontingens Kecskemétről kedden este indul útnak a tűz által sújtott térség felé 12 fő hivatásos tűzoltóval és négy speciális járművel.