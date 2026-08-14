Hatalmas tűz ütött ki Horvátországban: magyar családoknak is menekülniük kellett – drámai videók

Erdőtűz tombol Horvátországban, amely máris számos otthont pusztított el, és több száz lakost, valamint turistát kellett evakuálni miatta. Egy horvát napilap arról számolt be, hogy a Lokva Rogoznicában csütörtök este kitört tűz éjszaka tovább terjedt Omis felé, és hajnali 1:45 körül elérte a városközpont feletti Borak negyedet.

Erdőtűz pusztít Horvátországban

Fotó: YouTube

Erdőtűz pusztít Horvátországban

A lángokat az erős, többször irányt változtató szél tovább táplálta és nehezítette az oltást. Ivan Pivcevic, Omis polgármestere úgy nyilatkozott, számos ház leégett, és további épületek is veszélyben vannak. Mint mondta, a helyzet "rendkívül súlyos". A tűzben eddig legalább 10 ember megsérült, közülük ketten súlyosan.

New footage obtained by Index from the scene shows burned-out cars and heavily damaged buildings, including a well-known auto repair shop that, judging by the footage, appears to have been almost completely destroyed.



Houses and hospitality establishments were also affected in… pic.twitter.com/vLdmGXc6CL — Goran Majić (@Goran_Majic) August 14, 2026

A kitelepítéseket szárazföldön és tengeren hajtották végre, a kikötői hatóságok hajói szállították el az embereket a tűz által veszélyeztetett területekről – írta meg az aa.com.

Az Omisból kapott információk szerint a tűz már kevesebb mint 50 méterre van a város központjától. A város felett közvetlenül található nagy acélszerkezetek, amelyeket a házakra omló kőomlások megakadályozására terveztek, szintén lángokban állnak.

Az Index. hr riporterei szerint gázpalackok robbanását is hallani lehet, mialatt a város jelentős részében nincs áram.

🔥🚨A big forest fire started on the evening of August 13, 2026, near the town of #Omis in Croatia. It began in an area called Lokva Rogoznica next to the main coastal road. Strong winds quickly pushed the flames through the dry hills toward the town.More than 100 firefighters… pic.twitter.com/UBDi6qp6Vs — Meena loshini (@sherin_93101) August 14, 2026

Magyar családok is menekültek: "Perceken múlott az életünk"

Az Index cikke szerint több Facebook-csoportban is vannak beszámolók arról, hogy magyar családoknak is kellett menekülniük a lángok elől. Egy nő arról számolt be: eleinte nem is hitték, hogy ekkora a baj. Elmondása szerint nagyon gyorsan terjedt a tűz, „pillanatok alatt mellettünk kezdett el lángolni a terület”.

Senkinek nem szóltak, senkit nem evakuáltak magunktól szedtük a cuccunkat és menekültünk el és így is perceken múlott az életünk

– fogalmazott.

Orbán Anita: A magyarok biztonságban vannak

Orbán Anita közösségi oldalán arról számolt be: "Az általunk ismert, illetve a konzuli szolgálathoz fordult magyar állampolgárok jelenleg biztonságban vannak. Kollégáink az éjszaka folyamán több esetben közvetlenül egyeztettek a horvát hatóságokkal is annak érdekében, hogy honfitársaink biztonságosan el tudják hagyni az érintett területet." Kiemelte: a konzuli szolgálat folyamatosan kapcsolatban van az érintett magyarokkal és a helyi hatóságokkal.



