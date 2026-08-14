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Hatalmas tűz ütött ki Horvátországban: magyar családoknak is menekülniük kellett – drámai videók

tűz

Hatalmas tűz ütött ki Horvátországban: magyar családoknak is menekülniük kellett – drámai videók

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Tűz ütött ki csütörtök este Horvátországban, amely az éjszaka még tovább terjedt. A lángokkal péntek reggel is küzdöttek, mialatt a tűz következtében többen kórházba kerültek.
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tűzlángHorvátországevakuálás

Erdőtűz tombol Horvátországban, amely máris számos otthont pusztított el, és több száz lakost, valamint turistát kellett evakuálni miatta. Egy horvát napilap arról számolt be, hogy a Lokva Rogoznicában csütörtök este kitört tűz éjszaka tovább terjedt Omis felé, és hajnali 1:45 körül elérte a városközpont feletti Borak negyedet.

Erdőtűz pusztít Horvátországban 
Erdőtűz pusztít Horvátországban 
Fotó: YouTube

Erdőtűz pusztít Horvátországban

A lángokat az erős, többször irányt változtató szél tovább táplálta és nehezítette az oltást. Ivan Pivcevic, Omis polgármestere úgy nyilatkozott, számos ház leégett, és további épületek is veszélyben vannak. Mint mondta, a helyzet "rendkívül súlyos". A tűzben eddig legalább 10 ember megsérült, közülük ketten súlyosan. 

A kitelepítéseket szárazföldön és tengeren hajtották végre, a kikötői hatóságok hajói szállították el az embereket a tűz által veszélyeztetett területekről – írta meg az aa.com.

Az Omisból kapott információk szerint a tűz már kevesebb mint 50 méterre van a város központjától. A város felett közvetlenül található nagy acélszerkezetek, amelyeket a házakra omló kőomlások megakadályozására terveztek, szintén lángokban állnak.

Az Index. hr riporterei szerint gázpalackok robbanását is hallani lehet, mialatt a város jelentős részében nincs áram.

Magyar családok is menekültek: "Perceken múlott az életünk"

Az Index cikke szerint több Facebook-csoportban is vannak beszámolók arról, hogy magyar családoknak is kellett menekülniük a lángok elől. Egy nő arról számolt be: eleinte nem is hitték, hogy ekkora a baj. Elmondása szerint nagyon gyorsan terjedt a tűz, „pillanatok alatt mellettünk kezdett el lángolni a terület”.

Senkinek nem szóltak, senkit nem evakuáltak magunktól szedtük a cuccunkat és menekültünk el és így is perceken múlott az életünk

– fogalmazott. 

Orbán Anita: A magyarok biztonságban vannak

Orbán Anita közösségi oldalán arról számolt be: "Az általunk ismert, illetve a konzuli szolgálathoz fordult magyar állampolgárok jelenleg biztonságban vannak. Kollégáink az éjszaka folyamán több esetben közvetlenül egyeztettek a horvát hatóságokkal is annak érdekében, hogy honfitársaink biztonságosan el tudják hagyni az érintett területet." Kiemelte: a konzuli szolgálat folyamatosan kapcsolatban van az érintett magyarokkal és a helyi hatóságokkal. 


 

 

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