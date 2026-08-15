Lakóházakat és nyaralókat veszélyeztet egy nagy kiterjedésű erdőtűz a horvátországi Dugi Otokon, a lángokat egyelőre nem sikerült megfékezni, a szárazföldről további tűzoltókat vezényeltek a szigetre - közölte a horvát sajtó szombatra virradóra.

Újabb nagy tűz Horvátországban: veszélyben Dugi Otok

A tűz péntek este keletkezett Dugi Otokon, Horvátország egyik legnagyobb szigetén Savar és Brbinj térségében.

A zárai (Zadar) megyei tűzoltóság közölte, a lángok főként a sűrű bozótost, az aljnövényzetet és az erdőt érintik, a nehezen megközelíthető terep viszont jelentősen megnehezíti az oltást.

Matej Rudic, a zárai tűzoltóság parancsnoka a horvát közszolgálati televíziónak (HRT) elmondta: a tűz továbbra is terjed, és a helyzet súlyos. A térségben több, egymástól távolabb fekvő lakóház és nyaraló található, ezért a tűzoltók elsősorban ezek védelmére összpontosítanak. Több épületet már sikerült megóvniuk a lángoktól.

A tűz azt követően lobbant fel, hogy Dalmácia több pontján is nagy erőkkel küzdöttek a lángokkal. Péntek estére a Peljesac-félszigeten, Trogir térségében és Ninski Stanovinál pusztító tüzeket sikerült ellenőrzés alá vonni. Az Omis térségében pusztító, egy halálos áldozatot követelő tűzben ugyancsak megszűntek a nyílt lángok, a tűzoltók azonban továbbra is a helyszínen maradtak.