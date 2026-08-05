Óriási lángokkal ég egy vegyi üzem Brazíliában – videón az eset

A lángok egy oldószereket és poliésztergyantákat gyártó üzemben csaptak fel, ahol 24 nagy kapacitású tartály növelte az újabb detonációk veszélyét. A tűz oltására harminc járművel több mint hatvan tűzoltót vezényeltek ki, az esetről készült videón pedig a gyár fölé magasodó füstoszlop is látható – írja a The Sun.

Hatalmas tűz tört ki egy brazíliai vegyi üzemben, ahol robbanások rázták meg a gyárat. A lángokról videó készült, 150 embert evakuáltak a környékről. Forrás: YouTube/New York Post

Hatalmas tűz pusztít egy brazíliai vegyi üzemben

Hatalmas tűz ütött ki egy vegyi üzemben a São Pauló-i agglomerációhoz tartozó Itaquaquecetubában. A lángok egy oldószereket és poliésztergyantákat gyártó gyárban csaptak fel délután, majd rövid időn belül több robbanás is történt.

A helyszínre harminc tűzoltóautó és több mint hatvan tűzoltó érkezett. Az oltást különösen veszélyessé teszi, hogy az üzemben 24, egyenként mintegy 31 köbméteres oldószertartály található, miközben a környező ipari területen is könnyen gyulladó anyagokat tárolnak. A sűrű füst több mint harminc méter magasra emelkedett, és a csatornákból is gáz tört fel.

A hatóságok 150 embert evakuáltak a környékről, az áramszolgáltatást pedig ideiglenesen lekapcsolták. Sérültekről egyelőre nem érkezett hivatalos jelentés.

A nyilvánosságra került felvételeken hatalmas lángok és sűrű füst látható, az egyik robbanás pedig egy vegyi hordót is a levegőbe repített. Egy másik videón egy aknafedél robban ki a helyéről, a helyi sajtó szerint pedig a detonáció egy járókelőt is ledöntött a lábáról.

Robbanás rázta meg az ipartelepet: húsz tűzoltó került kórházba, három tűzoltóautó megsemmisült

Hatalmas detonáció rázott meg egy angol ipari telepet, majd terjedni kezdett a tűz. A robbanás után húsz tűzoltó került kórházba, három tűzoltóautó és két szolgálati jármű pedig megsemmisült. Videók a lángoló gyárról!