Megállíthatatlanul terjed a tűz Belgiumban, ezreket készítenek fel a menekülésre

Továbbra is több száz tűzoltó és önkéntes oltja az erdőtüzet Belgiumban, a belga egységek munkájához számos ország ajánlott fel segítséget, eddig legkevesebb háromezer hektár természetvédelmi terület égett le – tájékoztatott a Le Soir című, angol nyelvű belga hírportál vasárnap.

Erdőtűz Belgiumban

Fotó: CHRISTOPH REICHWEIN / DPA/AFP

Belgium délkeleti országrészének legnagyobb természetvédelmi területén, a belga-német határ közelében péntek este csaptak fel a lángok.

A környékbeli lakosok mellett vasárnap több német településen élőt is felszólítottak arra, hogy készüljenek házaik elhagyására.

A környező országok tűzoltói mellett Svédország és Csehország tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást.

A sürgősségi szolgálatok működésének elősegítése érdekében az érintett területen a közlekedés tilos. A régió lakosainak azt ajánlják, ne nyissanak ablakot, és füstszag miatt ne hívják a 112-es segélyhívó számot, hogy az szabad maradjon a valóban veszélyben lévők számára.

Európa több pontján is pusztítanak erdőtüzek. Tegnap egy magyar apa arról számolt be, hogyan menekült családjával a lángoló úton a horvátországi tűz elől: miután kigyulladt az autójuk, hároméves gyermekükkel a tengerben kerestek menedéket.