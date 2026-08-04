Tűz ütött ki a New York-i metrón, tucatnyian megsérültek

Tűz ütött ki kedden egy New York-i metrón közlekedő munkavonaton, ami miatt sűrű füst öntött el az East Village-i Astor Place állomást. A tűzeset miatt le kellett állítani a metróközlekedést, mialatt a helyi közlekedési vállalat, a Metropolitan Transportation Authority (MTA) több dolgozója, valamint tűzoltók is megsérültek.

Tűz ütött ki a metrón, többen megsérültek / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Tűz ütött ki a metrón, többen megsérültek

Tom Currao, a New York-i Tűzoltóság (FDNY) helyettes vezetője úgy tájékoztatott, hét MTA alkalmazottat láttak el füstmérgezés miatt, öt tűzoltó pedig sérülést szenvedett.

Astor Place subway station train fire hospitalizes 6 MTA workers, 5 firefighters https://t.co/lbDXCeE1Aq pic.twitter.com/tpUYHAWMiI — New York Post (@nypost) August 4, 2026

A hírek szerint, miután felcsaptak a lángok, egy észak felé tartó vonat érkezett az állomásra, aminek utasait a tűzoltók segítették ki a szerelvényből, és gondoskodtak arról, hogy senki ne sérüljön meg. Mindeközben a város vészhelyzeti értesítő rendszere szerint késésekre lehet számítani a Brooklyn felé tartó 4-es és 6-os vonatoknál. Currao ezzel kapcsolatban elmondta, a korábban kigyulladt vonatot viszonylag hamar képesek lesznek elszállítani, így reményeik szerint a reggeli csúcsra helyreáll a közlekedés - írja az ABC News.