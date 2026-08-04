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tűz

Tűz ütött ki a New York-i metrón, tucatnyian megsérültek

1 órája
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Tűz ütött ki kedden egy New York-i metrón közlekedő munkavonaton. A metróközlekedés ezt követően leállt, mialatt több dolgozó és tűzoltó is megsérült.
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tűzmetróközlekedésNew York

Tűz ütött ki kedden egy New York-i metrón közlekedő munkavonaton, ami miatt sűrű füst öntött el az East Village-i Astor Place állomást. A tűzeset miatt le kellett állítani a metróközlekedést, mialatt a helyi közlekedési vállalat, a Metropolitan Transportation Authority (MTA) több dolgozója, valamint tűzoltók is megsérültek.

tűz, lángok
Tűz ütött ki a metrón, többen megsérültek / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Tűz ütött ki a metrón, többen megsérültek

Tom Currao, a New York-i Tűzoltóság (FDNY) helyettes vezetője úgy tájékoztatott, hét MTA alkalmazottat láttak el füstmérgezés miatt, öt tűzoltó pedig sérülést szenvedett.

A hírek szerint, miután felcsaptak a lángok, egy észak felé tartó vonat érkezett az állomásra, aminek utasait a tűzoltók segítették ki a szerelvényből, és gondoskodtak arról, hogy senki ne sérüljön meg. Mindeközben a város vészhelyzeti értesítő rendszere szerint késésekre lehet számítani a Brooklyn felé tartó 4-es és 6-os vonatoknál. Currao ezzel kapcsolatban elmondta, a korábban kigyulladt vonatot viszonylag hamar képesek lesznek elszállítani, így reményeik szerint a reggeli csúcsra helyreáll a közlekedés - írja az ABC News.

 

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