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tűz

Nőtt az orosz gázfeldolgozóban kitört tűz áldozatainak száma

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Eddig már hét ember vesztette életét, mialatt kilenc eltűnt, 152 pedig megsérült, miután felcsaptak a lángok Oroszországban az épülő Amuri Gázkémiai Komplexum (AGHK) területén kedden. Az ügyben biztonsági előírások megsértése címén büntetőeljárás indult, a tűz okát azonban egyelőre nem közölték.
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tűzhalálos tűzeseteltűntOroszország

Hét ember életét vesztette, kilenc eltűnt, 152 pedig megsérült Oroszországban az épülő Amuri Gázkémiai Komplexum (AGHK) területén kedden keletkezett tűzben. A vállalat sajtószolgálata szerdai közleménye szerint a tüzet eloltották. 36 sérültet különböző súlyosságú sérülésekkel kórházba szállítottak. Közülük többeket szövetségi egészségügyi intézményekbe szállítanak tovább egy értük Blagovescsenszkbe küldött speciális Il-76-os repülőgéppel.

Nőtt az amuri gázfeldolgozóban kiütött tűz áldozatainak száma / Fotó: Youtube

Nőtt az amuri gázfeldolgozóban kiütött tűz áldozatainak száma

A halottak többsége és az összes eltűntnek nyilvánított személy kínai állampolgár. A keresési és mentési munkálatok folytatódnak.

A biztonsági előírások megsértése címén büntetőeljárás indult. A katasztrófa okát nem közölték.

A RIA Novosztyi hírügynökség szerint AGHK a világ egyik legnagyobb polimergyártási projektje. A projektet a 40 százalékos részesedés birtokló Sinopec vállalattal közösen valósítja meg az orosz Szibur gázfeldolgozó és petrolkémiai holding. A létesítmény üzembe helyezést 2027-re tervezték - írja az MTI.

 

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