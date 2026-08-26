Nőtt az orosz gázfeldolgozóban kitört tűz áldozatainak száma

Hét ember életét vesztette, kilenc eltűnt, 152 pedig megsérült Oroszországban az épülő Amuri Gázkémiai Komplexum (AGHK) területén kedden keletkezett tűzben. A vállalat sajtószolgálata szerdai közleménye szerint a tüzet eloltották. 36 sérültet különböző súlyosságú sérülésekkel kórházba szállítottak. Közülük többeket szövetségi egészségügyi intézményekbe szállítanak tovább egy értük Blagovescsenszkbe küldött speciális Il-76-os repülőgéppel.

Nőtt az amuri gázfeldolgozóban kiütött tűz áldozatainak száma / Fotó: Youtube

Nőtt az amuri gázfeldolgozóban kiütött tűz áldozatainak száma

A halottak többsége és az összes eltűntnek nyilvánított személy kínai állampolgár. A keresési és mentési munkálatok folytatódnak.

A biztonsági előírások megsértése címén büntetőeljárás indult. A katasztrófa okát nem közölték.

A RIA Novosztyi hírügynökség szerint AGHK a világ egyik legnagyobb polimergyártási projektje. A projektet a 40 százalékos részesedés birtokló Sinopec vállalattal közösen valósítja meg az orosz Szibur gázfeldolgozó és petrolkémiai holding. A létesítmény üzembe helyezést 2027-re tervezték - írja az MTI.