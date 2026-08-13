Kigyulladt egy turistahajó Törökországnál, több mint száz utas ugrott a tengerbe – videók

Kigyulladt egy 115 embert szállító turistahajó a törökországi Fethiye partjainál csütörtökön. A hajó a Muğla tartományhoz tartozó üdülőhely közelében, a Katrancı-öböl térségében tartózkodott, amikor eddig ismeretlen okból tűz ütött ki a fedélzeten.
A tűz gyorsan terjedni kezdett, ezért az utasok mentőmellényt vettek fel, majd a tengerbe ugrottak, hogy elmeneküljenek a lángok elől.
A közelben tartózkodó hajók siettek a segítségükre.
A riasztást követően a török parti őrség, a parti biztonsági szolgálat és egészségügyi egységek érkeztek a helyszínre. A vízbe került embereket egymás után biztonságba helyezték, majd a partra szállították őket.
A tűz miatt süllyedni kezdett a hajó
A beszámolók szerint a hajó a tűz következtében súlyosan megrongálódott, és később süllyedni kezdett. A lángok a hajó jelentős részére átterjedtek, így az teljesen használhatatlanná vált – írja a Yahoo News.
A török beszámolók kezdetben 107 kimentett személyről számoltak be, miközben a hajón összesen 115 ember tartózkodott.
Későbbi jelentések szerint valamennyi utast sikerült biztonságba helyezni.
Fatih Akkaya, Fethiye kerület kormányzója a helyszínre is ellátogatott. Közlése szerint a parti őrség hajói és a környéken tartózkodó más vízi járművek segítségével sikerült kimenteni az utasokat.
A partra szállított embereket egészségügyi személyzet vizsgálta meg, és szükség esetén ellátást is biztosítottak számukra. Egy későbbi német beszámoló szerint két ember a füst belélegzése miatt kórházi kezelésre szorult.
A tűz keletkezésének pontos oka egyelőre nem ismert. A hatóságok vizsgálatot indítottak annak kiderítésére, hogyan csaptak fel a lángok a turistahajón.
Kigyulladt egy hajó Bali közelében, egy ember meghalt
Egy utas vesztette életét, miután kigyulladt egy komp Bali közepében. A hajó több száz személyt szállított, amikor tűz ütött ki, majd a kiérkező mentők 172 embert, köztük két ausztrál turistát menekítettek ki, illetve egy 19 éves indonéz lány holttestét is kiemelték, két sérült utast pedig kórházba szállítottak.