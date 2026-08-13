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Törökország

Kigyulladt egy turistahajó Törökországnál, több mint száz utas ugrott a tengerbe – videók

1 órája
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Tűz ütött ki egy Törökország partjainál közlekedő hajó fedélzeten, amin 115 utas volt, köztük gyerekek. A hajótűz miatt mindannyian mentőmellényt vettek fel, majd a tengerbe ugrottak.
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Törökországtűzhajó

Kigyulladt egy 115 embert szállító turistahajó a törökországi Fethiye partjainál csütörtökön. A hajó a Muğla tartományhoz tartozó üdülőhely közelében, a Katrancı-öböl térségében tartózkodott, amikor eddig ismeretlen okból tűz ütött ki a fedélzeten.

This handout photograph taken and released on August 13, 2026 by Turkish news agency DHA (Demiroren News Agency) shows the tour boat named Imparator burning in the Fethiye district of Mugla, southwestern Turkey. More than 100 people had to abandon ship after a fire engulfed a children's entertainment tour boat off southwestern Turkey on August 13, 2026, officials said. (Photo by Demiroren News AAgency / AFP) / Turkey OUT / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / DHA (Demiroren News Agency) " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS, tűz
Tűz ütött ki egy turistahajón Törökországnál
Fotó: DEMIROREN NEWS AAGENCY / AFP

A tűz gyorsan terjedni kezdett, ezért az utasok mentőmellényt vettek fel, majd a tengerbe ugrottak, hogy elmeneküljenek a lángok elől.

A közelben tartózkodó hajók siettek a segítségükre.

A riasztást követően a török parti őrség, a parti biztonsági szolgálat és egészségügyi egységek érkeztek a helyszínre. A vízbe került embereket egymás után biztonságba helyezték, majd a partra szállították őket.

A tűz miatt süllyedni kezdett a hajó

A beszámolók szerint a hajó a tűz következtében súlyosan megrongálódott, és később süllyedni kezdett. A lángok a hajó jelentős részére átterjedtek, így az teljesen használhatatlanná vált – írja a Yahoo News.

A török beszámolók kezdetben 107 kimentett személyről számoltak be, miközben a hajón összesen 115 ember tartózkodott.

Későbbi jelentések szerint valamennyi utast sikerült biztonságba helyezni.

Fatih Akkaya, Fethiye kerület kormányzója a helyszínre is ellátogatott. Közlése szerint a parti őrség hajói és a környéken tartózkodó más vízi járművek segítségével sikerült kimenteni az utasokat.

This handout photograph taken and released on August 13, 2026 by Turkish news agency DHA (Demiroren News Agency) shows the tour boat named Imparator burning in the Fethiye district of Mugla, southwestern Turkey. More than 100 people had to abandon ship after a fire engulfed a children's entertainment tour boat off southwestern Turkey on August 13, 2026, officials said. (Photo by Demiroren News AAgency / AFP) / Turkey OUT / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / DHA (Demiroren News Agency) " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS, hajó, Törökország, Fethiye
Fotó: DEMIROREN NEWS AAGENCY / AFP

A partra szállított embereket egészségügyi személyzet vizsgálta meg, és szükség esetén ellátást is biztosítottak számukra. Egy későbbi német beszámoló szerint két ember a füst belélegzése miatt kórházi kezelésre szorult.

A tűz keletkezésének pontos oka egyelőre nem ismert. A hatóságok vizsgálatot indítottak annak kiderítésére, hogyan csaptak fel a lángok a turistahajón.

Kigyulladt egy hajó Bali közelében, egy ember meghalt

Egy utas vesztette életét, miután kigyulladt egy komp Bali közepében. A hajó több száz személyt szállított, amikor tűz ütött ki, majd a kiérkező mentők 172 embert, köztük két ausztrál turistát menekítettek ki, illetve egy 19 éves indonéz lány holttestét is kiemelték, két sérült utast pedig kórházba szállítottak.

 

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