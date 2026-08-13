Kigyulladt egy turistahajó Törökországnál, több mint száz utas ugrott a tengerbe – videók

Kigyulladt egy 115 embert szállító turistahajó a törökországi Fethiye partjainál csütörtökön. A hajó a Muğla tartományhoz tartozó üdülőhely közelében, a Katrancı-öböl térségében tartózkodott, amikor eddig ismeretlen okból tűz ütött ki a fedélzeten.

Tűz ütött ki egy turistahajón Törökországnál

Fotó: DEMIROREN NEWS AAGENCY / AFP

A tűz gyorsan terjedni kezdett, ezért az utasok mentőmellényt vettek fel, majd a tengerbe ugrottak, hogy elmeneküljenek a lángok elől.

A közelben tartózkodó hajók siettek a segítségükre.

🇹🇷 Un barco turístico con 115 personas a bordo se incendió en la bahía de Katrancı, cerca de Fethiye, en Muğla, Turquía.



La embarcación comenzó a hundirse tras el fuego. Las autoridades investigan las causas del incidente y se inició una evacuación. pic.twitter.com/katZ8IAMZI — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) August 13, 2026

A riasztást követően a török parti őrség, a parti biztonsági szolgálat és egészségügyi egységek érkeztek a helyszínre. A vízbe került embereket egymás után biztonságba helyezték, majd a partra szállították őket.

Fethiye'de koydaki gezi teknesindeki yangından yeni görüntüler



Can yeleği giyip denize atlayan, aralarında çocukların da olduğu 115 yolcunun tahliyesi için çalışma başlatıldı... https://t.co/H1PPXvcBDJ pic.twitter.com/wO7Qr5gCCz — Halk TV (@halktvcomtr) August 13, 2026

A tűz miatt süllyedni kezdett a hajó

A beszámolók szerint a hajó a tűz következtében súlyosan megrongálódott, és később süllyedni kezdett. A lángok a hajó jelentős részére átterjedtek, így az teljesen használhatatlanná vált – írja a Yahoo News.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 115 kişinin bulunduğu tur teknesinde yangın çıktı.



Aralarında çocukların da olduğu yolcular can yelekleriyle denize atlarken, büyük ölçüde yanan tekne batmaya başladı. pic.twitter.com/1ITtPmGIba — ENSONHABER (@ensonhaber) August 13, 2026

A török beszámolók kezdetben 107 kimentett személyről számoltak be, miközben a hajón összesen 115 ember tartózkodott.

Későbbi jelentések szerint valamennyi utast sikerült biztonságba helyezni.

Fatih Akkaya, Fethiye kerület kormányzója a helyszínre is ellátogatott. Közlése szerint a parti őrség hajói és a környéken tartózkodó más vízi járművek segítségével sikerült kimenteni az utasokat.

Fotó: DEMIROREN NEWS AAGENCY / AFP

A partra szállított embereket egészségügyi személyzet vizsgálta meg, és szükség esetén ellátást is biztosítottak számukra. Egy későbbi német beszámoló szerint két ember a füst belélegzése miatt kórházi kezelésre szorult.

A tűz keletkezésének pontos oka egyelőre nem ismert. A hatóságok vizsgálatot indítottak annak kiderítésére, hogyan csaptak fel a lángok a turistahajón.

Kigyulladt egy hajó Bali közelében, egy ember meghalt

Egy utas vesztette életét, miután kigyulladt egy komp Bali közepében. A hajó több száz személyt szállított, amikor tűz ütött ki, majd a kiérkező mentők 172 embert, köztük két ausztrál turistát menekítettek ki, illetve egy 19 éves indonéz lány holttestét is kiemelték, két sérült utast pedig kórházba szállítottak.